«Слушать воздух»: что такое тероборона и как работают ее отряды

Командиры белгородской теробороны рассказали РБК о том, как она устроена, какие задачи получает во время обстрелов, как вычисляет диверсантов и как копится «усталость от обещаний»

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

«Посредники между военными, бизнесом и обычными людьми»

О начале формирования отрядов территориальной обороны в приграничных районах губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в декабре прошлого года. Он уточнял, что в них входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». Спустя полтора месяца на встрече с президентом Владимиром Путиным он уточнял, что сформированы семь батальонов, а на призыв вступить в тероборону откликнулись более 3 тыс. человек.

Официально в России территориальная оборона — это мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами, которые проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»). Сейчас на официальном уровне тероборона действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — указ о введении там территориальной обороны и создании соответствующих штабов президент Владимир Путин подписал 19 октября. Тем же указом ряду регионов были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне» в связи с введением там среднего уровня реагирования, в их числе Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская область и Севастополь. Как правило, в «старых» регионах России теробороной называют не систему мероприятий, а добровольческие формирования, созданные по территориальному признаку. Сейчас такие объединения в том или ином виде есть в Белгородской и Курской областях, Крыму, Севастополе. В Воронежской области тероборона находится в процессе создания. В Краснодарском крае в начале года сообщали, что проведут учения и тренировки по вопросам территориальной обороны. В Брянской области такие формирования пока не создают, но губернатор Александр Богомаз утверждал, что в приграничных районах есть «помощники» из числа местных жителей, которые оказывают содействие пограничникам. Единого регламента, кого набирать в ряды теробороны и как проводить обучение ее участников, нет. Но, как правило, из набранных людей формируются подразделения, назначаются командиры, члены формирований проходят подготовку: их вывозят на полигоны, они учатся слаженным действиям во время чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи и получают другие навыки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, например, утверждал, что в тероборону могут записаться жители, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут быть призваны в вооруженные силы, но имеют боевой опыт.

Участники белгородской теробороны, с которыми поговорил РБК, утверждают, что работа этих формирований началась с первых дней военной операции. Как рассказал один из командиров территориальной обороны Белгородского района Александр Курчевский, одним из направлений работы его подразделения является помощь военным в решении вопросов снабжения, и этим они начали заниматься с февраля 2022 года.

«С 26 февраля прошлого года у меня день начинался так: мы с главой администрации приграничного поселения в 6 утра ехали на границу, где стояли пограничники, потом объезжали воинские подразделения, и у всех спрашивали, какие есть вопросы, — пояснил Курчевский. — Глава брал на себя вопросы обеспечения водой, электроэнергией, вывоза ТБО, а я со своей стороны подключал фермеров из нескольких районов области, а также более серьезные компании для покупки необходимых вещей. Например, у военных накрылся генератор — я звоню местным предпринимателям, говорю: есть вот такая проблема. Они мне через 20 минут перезванивают, говорят: «Заезжай в такой-то магазин, забери два генератора».

Он уверяет, что дислоцированные в области военные обеспечены всем необходимым, однако время от времени появляются вопросы, как правило, требующие материальных вложений. Если их решать на официальном уровне, это займет определенное время, а сотрудники теробороны «с учетом обширных дружеских связей» могут справиться гораздо быстрее, отмечает Курчевский. В этом случае они выступают посредниками между военными и теми, кто передает им помощь: бизнесом, волонтерами, обычными людьми.

«Сначала везли одежду, обувь, сапоги, продукты, медикаменты. Потом повезли бинокли, оптику, тепловизоры, тактические носилки. Что-то покупали, что-то люди сами передавали, в том числе из Москвы присылали. В мае позвонила семья одного парня из теробороны, говорят, мы приготовили для военных еду. Я приезжаю — они загрузили мне полный багажник, борщ сварили, пирожков напекли», — добавляет он.

Какой статус у участников теробороны

Сейчас участники территориальной обороны имеют статус общественников, им выдают соответствующие удостоверения. Однако в теробороне подчеркивают, что такие «корочки» помогают лишь отвечать на вопросы обычных граждан о том, кто они такие и почему носят форму. Права на использование оружия у участников теробороны нет, как и социальных гарантий.

«Большинство сотрудников теробороны работают бесплатно, в свое личное время, передвигаются на своем личном транспорте за свои деньги. И сейчас у многих вызывает раздражение то, что вопрос с соцгарантиями для них не решен до сих пор. Есть усталость от обещаний. Люди пришли в тероборону однозначно не ради денег, но необходимо, чтобы была хоть какая-то компенсация, например за дежурства, — подчеркивает Курчевский. — Конечно, в бюджетах местных администраций, районов денег нет».

Вопрос о том, чтобы на законных основаниях вооружить тероборону, обсуждается давно. Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов пояснял, что все, что касается выполнения задач «с оружием в руках», происходит либо в рамках службы в вооруженных силах, либо в других структурах, где есть подобная служба, например в МВД, ФСБ, ФСО и других. В качестве одного из вариантов он предлагал создание подразделений теробороны при местных отделениях МВД или ФСБ.

В конце мая Гладков сообщал, что власти региона ищут законное основание дать бойцам теробороны право на использование оружия. Позже в Минобороны заявляли, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все добровольческие формирования должны заключить контракт с ведомством до 1 июля.

«Мы им говорим: «Уезжайте сейчас», а они ни в какую»

При прорыве диверсантов и обстрелах в Грайворонском районе и в Шебекино тероборона помогала вывозить людей из опасных зон и возила гуманитарную помощь. Для этого с участниками теробороны проводятся тренировки. «Я регулярно провожу занятия по оперативному прибытию, когда объявляется сбор через час и участники теробороны собираются в определенных местах. В реальной обстановке после этого им будет поставлена какая-то задача, — поясняет Курчевский. — Мы также обучаем их действиям при эвакуации жителей, как было в Шебекинском и Грайворонском районах, — в случае обстрела они должны отвести людей в подвалы, подъезды, чтобы минимизировать поражения осколками, при уменьшении обстрелов помочь администрации эвакуировать людей».

Интенсивные обстрелы Шебекинского округа начались в последних числах мая и продолжаются до сих пор. Сильнее всех пострадали села Муром, Новая Таволжанка, райцентр Шебекино. По сводкам, которые публиковал Гладков, в сутки по Шебекино в наиболее тяжелые дни выпускали более 800 единиц различных боеприпасов. Подавляющая часть жителей города и соседних сел покинули свои дома. Кто-то успевал собрать вещи, но многие эвакуировались экстренно, в спешке, успевая взять лишь документы.

О том, как проходила эвакуация жителей Шебекинского округа, РБК рассказал один из участников подразделения территориальной обороны округа с позывным Инструктор Виктор. «31 мая шел бой с вооруженным формированием в районе Новой Таволжанки, мы помогали эвакуировать людей из села. Напряжение, конечно, чувствовалось, шла боевая работа, но люди реагировали без паники, в целом довольно спокойно. Верили, что наши военные отгонят противника и что обстрелы скоро прекратятся, говорили: «До этого же по нам не стреляли, сейчас тоже все скоро закончится», — вспоминает он.

По словам собеседника РБК, на предложение эвакуации люди реагировали по-разному: кто-то быстро собирался и уезжал, кто-то, наоборот, отказывался до последнего, а кто-то, эвакуировавшись, в скором времени возвращался обратно. «Женщина из Белгорода отправила сообщение, попросила забрать из Шебекино отца, который плохо ходит. Мы приехали и еще полчаса его уговаривали уехать. А у его дома стояли еще люди. Говорят, что вчера эвакуировались, а сегодня уже вернулись обратно. Мы у них спросили, почему вернулись, они говорят: «Да кому мы там нужны, в Белгороде», — пояснил он.

Похожая реакция была и при эвакуации многоквартирного дома в Шебекино, в крышу которого попал снаряд, вызвавший пожар. «Когда мы приехали, там практически никого уже не было, из 32 квартир только в двух все еще жили семьи. Мы им говорим, чтобы уезжали с нами, а они говорят: «Да ничего, мы пересидим, переждем». До последнего сидели, в итоге согласились уехать, — рассказал участник теробороны. — В соседнем с этим доме после попадания в крышу две семьи сразу согласились уехать, а одна говорит: «Мы завтра уедем». Мы им говорим: «Куда завтра, видите, что происходит, собирайтесь сейчас». Они ни в какую, решили завтра ехать, говорят, что не готовы сейчас».

По данным на 2021 год, в Шебекино проживали почти 40 тыс. человек. К 10 июня в городе оставались 2,7 тыс. человек, сообщал Гладков. «В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород», — писал губернатор.

Как пояснил Инструктор Виктор, подразделения теробороны Шебекинского округа участвовали в доставке оставшимся людям гуманитарной помощи, привозили им еду, воду, медикаменты. «Стараемся также оказывать помощь не только людям, но и животным», — добавил он.

К середине июня интенсивность обстрелов в Шебекинском округе снизилась — вместо сотен снарядов по району начали выпускать десятки. Так, 13 июня Гладков сообщил о 37 выпущенных по округу снарядах, 14 июня — о 22. 20 июня власти разрешили свободный въезд в Шебекино, но только с 6:00 до 21:00.

На фоне ухудшения ситуации в Шебекинском округе глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал направить туда чеченские подразделения. 15 июня он сообщил, что чеченские бойцы «укрепляются» в районе села Нехотеевка (Шебекинский городской округ) и села Козинка (Грайворонский район).

«Помогаем вычислять диверсантов, дежурим на блокпостах»

Тероборона белгородского приграничья также помогает охранять мосты как объекты особой важности, обеспечивает пропускной режим на блокпостах, если въезд на какую-то территорию закрывают, рассказал Инструктор Виктор.

«Мы также помогаем вычислять диверсантов — настоящих, тех, которые заходят на российскую территорию поодиночке, пытаются слиться с местным населением, собирают информацию или готовят диверсию. Например, недавно поступила ориентировка на двух человек, мы их задержали и передали для дальнейшего разбирательства», — добавил он.

Собеседник РБК пояснил, что в подразделения теробороны вступают жители тех мест, где они создаются. Они знают местность и ее жителей, поэтому могут быстро выявить «чужаков».

О дежурствах на блокпостах на дорогах, ближе к границе с Украиной, также рассказал и Александр Курчевский: «На таком посту стоят два сотрудника полиции и два сотрудника теробороны, по форме, в бронежилетах и касках. Останавливаем автомобили, осматриваем. Например, мы организовывали круглосуточные дежурства после прорыва диверсантов в Грайвороне, после того как начали обстреливать Шебекинский округ».

Тероборона также организует дежурство в населенных пунктах ближе к границе в ночное время. «Есть определенные точки, откуда просматривается округа, на них дежурят два человека. Я называю это «слушать воздух». Где-то зашумела бронетехника, сработала система ПВО, прозвучали взрывы на земле — их задача это отследить, немедленно известить командира подразделения, которому они подчиняются, и главу местной администрации. В таких ситуациях время принятия решения зависит от того, насколько оперативно зафиксировали произошедшее», — пояснил Курчевский.