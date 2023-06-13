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Село-призрак и снаряд в полу: как живет Грайворон после атаки диверсантов

Грайворонский район стал известен всей России в мае после нападения диверсионной группы. Как сейчас живет город и соседние села и почему жители, в основном, не стали никуда уезжать — в материале РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Грайворонский район Белгородской области 22 мая зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Приграничные села подверглись массированным обстрелам, в области был введен режим КТО. На следующий день особый режим сняли, а зашедших на территорию России диверсантов вытеснили. Но спустя три недели после атаки диверсантов район так и не вернулся к обычной жизни — обстрелы сел идут почти каждый день.

Село-призрак и снаряд в полу: как живет Грайворон после атаки диверсантов
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«Стояли и смотрели, как все горит в 600 метрах»

От райцентра — города Грайворон — до границы с Украиной около 9 км. На этом расстоянии вдоль трассы располагаются села Гора-Подол, Глотово и Козинка, в которой находится автомобильный пропускной пункт через российско-украинскую границу. Обстрелы этих сел идут практически каждый день. Как рассказывают местные жители, стрелять могут начать в любой момент — утром, днем, ночью или вечером, закономерности нет. «Несколько дней назад стояли и смотрели, как в 600 метрах впереди прилетали снаряды. Сработали два украинских «Града», это 80 прилетов было (во время одного залпа РСЗО «Град» выпускает 40 снарядов — РБК). Мы стояли, смотрели, как прямо перед нами все взрывалось, горело», — рассказывает житель села Гора-Подол Андрей.

В частном секторе практически у каждой семьи есть подвал или погреб, где можно переждать обстрелы. Иногда местные проводят под землей всю ночь. Правда, они признают, что эта мера поможет уберечься от осколков или выбитых стекол, но от прямого попадания не спасет. В домах люди закладывают окна подушками, отодвигают к другим стенам кровати.

«Мы как-то сидели с товарищем в беседке. И тут — бабах — где-то рядышком. Что-то прилетело — и цок по машине. А машина метрах в ста стояла от беседки. Мы подходим — из крыши вот такая подкова торчит, осколок прилетел», — вспоминает Андрей.

Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК

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Осколки в своем дворе находила и жительница села Глотово Валентина. Из-за постоянных обстрелов женщина временно живет в другом месте, работает в Грайвороне. По ее словам, она ездит в Глотово переодеться, а также чтобы покормить котов и собаку, которые остались в доме. «Вчера приехала, а тут как бомбануло где-то рядом. И бахает, бахает, бахает. Очень страшно», — делится она.

Шоссе от Грайворона до границы все в воронках. Иногда снаряды ложились кучно — в нескольких метрах друг от друга, иногда между воронками десятки метров. В одном месте на шоссе стоят два сгоревших «Урала».

Больше всего от обстрелов, в том числе и тех, которые шли 22 мая, пострадала Козинка. В той части села, которая находится ближе всего к границе, практически каждый второй дом получил повреждения. Где-то разбиты ворота, где-то проломлена крыша, где-то изрешечены стены, выбиты все окна. Сейчас Козинка — почти село-призрак, где живут лишь несколько человек, остальные уехали в безопасные места.

Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК

Серьезно пострадали таможенно-пропускной пункт, а также здания рядом с ним, комендатура, местные фермерские хозяйства. Как рассказал Андрей, недавно были прямые попадания по ферме, на которой разводят индюшек. Из примерно 80 тыс. птиц в живых осталась только треть. Было попадание и по кладбищу, которое расположено между Козинкой и Глотово, — на краю кладбища образовалась воронка глубиной 1,5 — 2 метра, соседние могилы засыпало землей, кресты покосились.

«По траве ходите аккуратнее — у нас тут раскидывали кассетные боеприпасы, не наступите случайно. Они такие зеленые, на Чебурашку похожи, — инструктируют местные жители. — Если услышите такой раскатистый звук — это значит прилет, более четкий — наша ответка».

Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК

9 и 10 июня в Грайворонском районе было «тихо» — это значит, что за день было лишь несколько серий обстрелов, которые местные жители в разговоре с РБК характеризовали словами «ни о чем». Однако, они полагают, что это — «затишье перед бурей».

Село-призрак и снаряд в полу: как живет Грайворон после атаки диверсантов

«Люди побывали в аду»

Атака на Грайворонский район началась в 6:00 22 мая. До 11:00 велся массированный обстрел, позже танки обстреляли пограничный пункт пропуска. В середине дня подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали Козинку и Глотово, а к вечеру оттеснили диверсантов из Глотово ближе к границе, до Козинки. Немногим ранее в Белгородской области был введен режим КТО (его сняли чуть меньше чем через сутки).

В первой половине дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные и силовики продолжают зачищать территорию. Ответственность за нападение взяли на себя «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в стране) и «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ).

События 22 мая, когда в Грайворонский район зашли диверсанты, жители помнят очень хорошо — практически каждый, с кем разговаривал РБК, может четко, по часам, рассказать, что происходило. Например, жительница Козинки, живущая в той части села, которая граничит с Украиной, рассказала, что в 9.30 пошла готовить завтрак детям.

«Я доделала окрошку, слышу — бах — прилет. Потом слышу, у нас посыпались стекла. Я сразу детей отвела в коридор, под вешалку, накрыла одеялами, говорю, сидим здесь. И только я туда сына затолкала, только дверь закрыла, слышу — стекла полетели в ванной, в котельной. И тишина. Я дверь открываю — порохом воняет, что-то горит, что-то шипит, вода льется — трубу пробило», — пояснила она. Снаряд попал в дальнюю часть дома, но не взорвался. Он до сих пор там — торчит в полу, но верхняя часть отломилась и лежит рядом.

Неразорвавшийся снаряд, который попал в один из домов Козинки
Неразорвавшийся снаряд, который попал в один из домов Козинки (Фото: Мария Лисицына / РБК)

«А оно продолжает лететь, слышно, что уже на улице падает», — продолжает собеседница РБК. По ее словам, во время затишья они погрузились в машину и поехали в дальнюю часть села, к родственникам. Успели проскочить до прихода диверсантов — машину, ехавшую через 10 минут после них, обстреляли.

Но уехать смогли не все — по словам женщины, их соседи весь день и всю ночь просидели «в яме», как здесь называют погреб. В их дворе расположились диверсанты, они «сидели, курили, везде лазили и что-то проверяли».

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время атаки диверсантов погиб один мирный житель. Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев уточнял, что погибший — 45-летний Юрий Гаевой. «С ним в машине ехала его жена. Здесь жили его теща и дочка, они ехали их забирать, — рассказала РБК жительница Козинки. — Жена была с ним в машине, она получила тяжелые ранения».

Еще одна жительница Козинки Елена, сообщила, что уехала из села сразу же после начала обстрелов. «Я своими глазами не видела, что здесь происходило, но люди, которые здесь оставались, побывали в аду», — пояснила она. После атаки диверсантов Елену вместе с другими жителями отвезли в Старый Оскол, но позже она вернулась.

По словам женщины, в селах после 22 мая появились мародеры. «У меня в доме в Козинке стащили мультиварку, я купила ее себе на день рождения в том году. Юрину косилку стянули (соседа — РБК). У других в Глотово сперли деньги, украшения», — поделились Елена. О том, что в Козинке и Глотово действуют мародеры, говорят и другие жители сел.

Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК Фото:Мария Лисицына / РБК

Житель Грайворона рассказал, что 22 мая в райцентре весь день были слышны звуки боев, в том числе автоматных очередей (диверсанты не зашли в сам город, но заняли расположенные рядом Глотово и Козинку). «Город опустел за полчаса. Люди ехали в Борисовку, в Белгород, — отметил он. — Закончилось все на следующий день и люди начали потихоньку возвращаться». Однако вернулись далеко не все — некоторые после атаки диверсантов так и не побывали в своих домах ни разу.

Никто из тех, с кем разговаривал РБК, пока не собирается переезжать в более спокойной место. Кто-то говорит, что нет возможности, кто-то поясняет, что хочет остаться в месте, где прожил всю жизнь. «Мы не будем переезжать. Мы их сюда приглашали? Нет. Будем до последнего сидеть у себя дома, свое жилье бросать не будем», — утверждает Валентина из Глотово.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Белгородская область Грайворон диверсанты обстрелы Военная операция на Украине
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