Гладков сообщил, что на границе развернуты семь батальонов теробороны

Гладков: на границе с Украиной созданы семь батальонов теробороны, в них — 3 тыс. человек

На границе с Украиной в Белгородской области развернуты семь батальонов теробороны, в которые входят около 3 тыс. человек, сообщил Гладков. По его словам, власти региона ищут «законное основание» их вооружить

Фото: vvgladkov / Telegram

Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тыс. человек. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения, рассказал в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

«Они [отряды территориальной обороны] у нас есть, почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы», — сказал он.

Губернатор добавил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года, они уже являются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение. В то же время он отметил, что бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона ищут «законное основание» им его предоставить.

22 мая украинская ДРГ атаковала Грайворонский городской округ, граничащий с Украиной. По данным источников РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции, атака началась в 6:00 с обстрела, а потом на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно в тот же день были обстреляны более десяти населенных пунктов. Погиб один местный житель, 13 получили ранения, а женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации, сообщал Гладков. Повреждены оказались не менее 500 домов.

На следующий день после атаки Минобороны заявило о разгроме диверсионно-разведывательной группы. По данным ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов. После этого власти отменили введенный из-за нападения режим контртеррористической операции.