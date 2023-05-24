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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил, что на границе развернуты семь батальонов теробороны

Гладков: на границе с Украиной созданы семь батальонов теробороны, в них — 3 тыс. человек
На границе с Украиной в Белгородской области развернуты семь батальонов теробороны, в которые входят около 3 тыс. человек, сообщил Гладков. По его словам, власти региона ищут «законное основание» их вооружить
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тыс. человек. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения, рассказал в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

«Они [отряды территориальной обороны] у нас есть, почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы», — сказал он.

Губернатор добавил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года, они уже являются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение. В то же время он отметил, что бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона ищут «законное основание» им его предоставить.

22 мая украинская ДРГ атаковала Грайворонский городской округ, граничащий с Украиной. По данным источников РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции, атака началась в 6:00 с обстрела, а потом на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно в тот же день были обстреляны более десяти населенных пунктов. Погиб один местный житель, 13 получили ранения, а женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации, сообщал Гладков. Повреждены оказались не менее 500 домов.

На следующий день после атаки Минобороны заявило о разгроме диверсионно-разведывательной группы. По данным ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов. После этого власти отменили введенный из-за нападения режим контртеррористической операции.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и вражеских ДРГ. С весны 2022 года в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В начале февраля Гладков сделал его бессрочным. Также в регионе введен средний уровень реагирования.

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Гладков сообщил, что на границе развернуты семь батальонов теробороны
Гладков сообщил, что на границе развернуты семь батальонов теробороны

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Гладков Белгородская область диверсанты добровольцы Военная операция на Украине территориальная оборона

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