Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной

Прорыв диверсантов в Белгородской области выявил недостатки в обеспечении безопасности приграничных регионов. Как депутаты и сами регионы предлагают их исправить — в материале РБК

Жилой дом, разрушенный в результате атаки в Белгородской области (Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости)

Общее командование приграничными силами

В российских регионах, граничащих с Украиной, нужно создать объединенный штаб, координирующий работу всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы, считает глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

По мнению генерала, в Белгородской области, где несколько дней назад диверсанты прорвались на территорию России, находится достаточно представителей силовых ведомств. Однако они «не сведены в единую структуру и в единую систему», добавил он в беседе с РБК.

«На мой взгляд, у нас был очень полезный исторический опыт, когда во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана структура, которая называлась Объединенная группировка войск. То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — пояснил Картаполов.

По мнению депутата, сейчас, как правило, каждое силовое ведомство «работает на себя», однако в текущей ситуации необходимо больше совместной работы.

С депутатом соглашается полковник запаса Центра специального назначения ФСБ «Альфа» Виталий Демидкин. «Я думаю, что не нужно каждому ведомству тянуть одеяло на себя, и такая инициатива не помешает», — говорит он, комментируя идею создания объединенного штаба.

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе была создана 23 сентября 1999 года, через полтора месяца после начала Второй чеченской войны. В ее состав вошли соединения, воинские части, подразделения Минобороны, МВД, в том числе внутренних войск МВД, ФСБ, МЧС, пограничной службы, ФАПСИ. До 2003 года Объединенной группировкой войск руководило Минобороны, в 2006 году управление перешло к МВД, в 2016 году — к Росгвардии.

Бывший глава Центра общественных связей ФСБ, генерал-майор в отставке Александр Михайлов скептически относится к этому предложению. «Это современная война, и она не в горах Кавказа. Сейчас нам противостоит мощная техника, например дроны, бомбардировщики, которой у противника много. Мы находимся в положении, когда надо пересматривать многие вещи с переоснащением», — считает эксперт.

Михайлов также уверен, что пришло время менять подход к охране российско-украинской границы. «Сегодня у нас практически вся граница голая. Вся система была построена на оперативном прикрытии, и кроме этого нет технически оборудованных участков, кроме пунктов пропуска. Остальное — это открытые пространства», — говорит Михайлов. Он также отметил, что диверсионно-разведывательные группы пришли технически вооруженные. «У нас у каждого подразделения есть табельная положенность (перечень видов и количества вещевого имущества, положенного сотрудникам. — РБК). У пограничников она одна, у вооруженных сил другая. Для мирной жизни этот подход был нормальным, а теперь его надо пересматривать», — говорит он.

Нападение на Грайворон Вопросы о том, как необходимо изменить подход к обеспечению безопасности регионов, граничащих с Украиной, приобрели остроту, после того как 22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашли диверсионно-разведывательные группы. Одновременно с этим шел обстрел нескольких населенных пунктов округа. Для ликвидации группы диверсантов были задействованы вооруженные силы, погранслужба и Росгвардия, в области был введен режим контртеррористической операции. Большую часть жителей приграничных сел Грайвороновского городского округа вывезли в безопасные места, остались те, кто уезжать отказался. Утром 23 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что продолжается зачистка территории от диверсантов, а после полудня Минобороны отрапортовало о разгроме группы. В ходе нападения погиб один мужчина, еще одна женщина умерла во время эвакуации, более десяти человек получили ранения. Более 500 домов получили повреждения.

Может ли помочь тероборона и что для этого нужно

После нападения диверсантов Гладков напомнил, что в регионе созданы подразделения территориальной обороны. Они проходят тренировки с ноября 2022 года, однако по закону не имеют права носить оружие. Губернатор пояснил, что власти ищут «законное основание» дать им такую возможность.

Комментируя слова губернатора, Андрей Картаполов пояснил, что сегодня все, что касается выполнения задач «с оружием в руках», происходит либо в рамках службы в вооруженных силах, либо в других структурах, где есть подобная служба, то есть в МВД, ФСБ, ФСО и так далее. Для того чтобы можно было вооружить отряды самообороны, нужно соответствующим образом урегулировать их правовой статус, подчеркнул депутат.

По его мнению, в качестве одного из вариантов может быть создание подразделений территориальной обороны при местных отделениях МВД или ФСБ. «Здесь нужно определиться [с общей идеей], а для этого нужно политическое решение. Законодатели готовы рассмотреть любые варианты», — добавил депутат. При этом он одобрил идею дать участникам теробороны возможность использовать оружие, «если мы хотим, чтобы они выполняли задачи вместе с нашими силовыми структурами», а также для защиты себя и своей семьи.

РБК поговорил с одним из командиров территориальной обороны Белгородского района Александром Курчевским. Он согласен, что подразделениям теробороны необходимо дать право на ношение оружия, чтобы они могли помогать силовикам обеспечивать безопасность, в том числе в таких случаях, как в Грайворонском городском округе. «Если бы тогда там у сотрудников теробороны была возможность оперативно получить оружие, не получилось бы того кошмара, который произошел», — подчеркнул Курчевский, добавив, что он сам был в Грайвороне утром 22 мая, когда начался обстрел.

При этом он отметил, что всем сразу выдавать оружие не надо, необходимо провести проверку членов подразделений теробороны с привлечением психологов и наркологов. «На сегодняшний день третья часть в моем подразделении — охотники, у них есть разрешение на оружие, у половины из них — на нарезное. Однозначно этим людям оружие выдавать можно и нужно. Что касается остальных — их нужно проверить, в том числе по линии МВД, кому можно из них давать оружие», — пояснил Курчевский.

При этом он подчеркнул, что разрешение на оружие — лишь часть вопроса, связанного со статусом участников таких добровольных формирований. Им также необходимо предоставить социальные гарантии, в том числе страховки, с тем чтобы в случае ранения или гибели семья участника не осталась без помощи и средств к существованию.

Поддерживает идею вооружить тероборону и губернатор Курской области, которая также граничит с Украиной, Роман Старовойт. «Мы давно выступаем с предложением выдать оружие участникам добровольной народной дружины. Андрей Турчак (вице-спикер Совета Федерации. — РБК) уже озвучил его в докладе президенту. Решение пока не принято. Подчеркну, что мы не предлагаем выдавать оружие дружинникам теробороны на постоянной основе. Я категорически против его выдачи и всем местным жителям. Вместе с тем у нас уже готовы места для хранения в установленном законом виде. Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — заявил Старовойт РБК.

Губернатор говорит, что со стороны области обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. «Дружинники экипированы, прошли неоднократно курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, ПТУРов и гранатометов. Еженедельно на полигонах Минобороны и Росгвардии в Курской области они тренируются на стрельбах. Кроме того, инструкторы ЧВК «Вагнер» проводят для них дополнительные занятия», — говорит он. Старовойт считает, что необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения дружинников.