В Белгородской области начали формировать отряды теробороны

В приграничных районах Белгородской области начали формировать отряды территориальной обороны. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», — написал он.

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