Гладков сообщил об ограничениях на въезд в Шебекино

Гладков: с 21 июня пропуска на въезд и выезд в Шебекино отменяются

Шебекино регулярно подвергается обстрелам, из-за чего власти ранее объявили добровольную эвакуацию. Пропуска на въезд и выезд в Шебекино с 21 июня будут отменены, но въезд в город по ночам будет под запретом

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пропуска на въезд и выезд в Шебекино Белгородской области будут отменены с 21 июня, при этом с 21:00 до 06:00 въезд в город будет запрещен, сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать свободно, без всяких пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. Но полиция и ГИБДД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки», — сказал он.

В то же время губернатор отметил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома. «Мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе, поэтому эта работа была организована», — добавил он.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе.

Также власти уже несколько раз сообщали о проникновении в регион украинских диверсантов. 4 июня Гладков сообщил, что бои с диверсантами ведутся в Новой Таволжанке. Через два часа после заявления главы региона российское Минобороны сообщило об отражении атаки ДРГ.

На фоне обострения ситуации была объявлена добровольная эвакуация из Шебекинского округа, также власти временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов. Гладков ранее объявил, что беженцы получат две единоразовые выплаты 10 тыс руб.

Те, кому пришлось уехать из Шебекинского округа, могут не оплачивать коммунальные услуги «до момента возвращения в свои дома», говорил губернатор, а людям, потерявшим имущество, уже начали выплачивать по 50 тыс. руб. Эвакуированным жителям досрочно выплатят пенсии, а работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер раньше срока начислят зарплату.