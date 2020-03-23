МГИК предложила растянуть онлайн-голосование по Конституции на четыре дня

В Москве электронное голосование по Конституции начнется 19 апреля и продлится до вечера 22 апреля. Решение об этих сроках Московская избирательная комиссия приняла, несмотря на сообщения СМИ о возможном переносе даты голосования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Московская избирательная комиссия предложила начать электронное голосование по поправкам в Конституцию с 19 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, сказанные на заседании комиссии.

Он сообщил, что Мосгоризбирком принял окончательное решение о порядке проведения в столице голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате. Комиссией будет организован один электронный участок. Формировать список избирателей будут на основании их заявлений через порталы Мос.ру и «Госуслуги». Подавать заявления о дистанционном голосовании будет возможно с 25 марта по 16 апреля. «Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней», — рассказал Ермолов.

Голосование в таком формате будет организовано только для жителей столицы.

Впервые электронное голосование в экспериментальном порядке было использовано на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, представляющий фракцию «Единая Россия», также говорил, что технология электронного голосования в Москве отработана, однако отмечал, что полностью заменить очное голосование оно не сможет: «Это всего лишь дополнение, которое позволит проголосовать тому, кто находится в отъезде или по каким-то причинам не хочет идти голосовать на участок». Некоторые кандидаты, однако, указывали на технические сбои при реализации онлайн-голосования в столице. Кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман заявил об обжаловании результатов электронного голосования, сообщив, что из-за сбоев часть избирателей не смогли отдать голоса. Суд ему в жалобе отказал.