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Поправки в Конституцию ,  
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МГИК предложила растянуть онлайн-голосование по Конституции на четыре дня

В Москве электронное голосование по Конституции начнется 19 апреля и продлится до вечера 22 апреля. Решение об этих сроках Московская избирательная комиссия приняла, несмотря на сообщения СМИ о возможном переносе даты голосования
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Московская избирательная комиссия предложила начать электронное голосование по поправкам в Конституцию с 19 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, сказанные на заседании комиссии.

Он сообщил, что Мосгоризбирком принял окончательное решение о порядке проведения в столице голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате. Комиссией будет организован один электронный участок. Формировать список избирателей будут на основании их заявлений через порталы Мос.ру и «Госуслуги». Подавать заявления о дистанционном голосовании будет возможно с 25 марта по 16 апреля. «Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней», — рассказал Ермолов.

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Голосование в таком формате будет организовано только для жителей столицы.

Впервые электронное голосование в экспериментальном порядке было использовано на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, представляющий фракцию «Единая Россия», также говорил, что технология электронного голосования в Москве отработана, однако отмечал, что полностью заменить очное голосование оно не сможет: «Это всего лишь дополнение, которое позволит проголосовать тому, кто находится в отъезде или по каким-то причинам не хочет идти голосовать на участок». Некоторые кандидаты, однако, указывали на технические сбои при реализации онлайн-голосования в столице. Кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман заявил об обжаловании результатов электронного голосования, сообщив, что из-за сбоев часть избирателей не смогли отдать голоса. Суд ему в жалобе отказал.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что исключает возможность проведения дистанционного голосования за пределами Москвы даже в условиях коронавируса. По словам Памфиловой, причина этого — техническая неготовность регионов к организации голосования в этом формате.

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В середине марта источники «Ведомостей» сообщили, что власти планируют продлить сроки, в которые возможно досрочно проголосовать по поправкам в Конституцию, в том числе и на дому — с трех до семи дней. Это связано с желанием избежать скопления людей на участках для голосования в условиях пандемии. 20 февраля о том, что регионам будет разрешено продлевать досрочное голосование официально сообщила Элла Памфилова. При этом она отметила, что ЦИК может в любой момент приостановить подготовку к голосованию, если будет решено перенести его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
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По плану голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию должно пройти 22 апреля. Однако власти не исключали возможности переноса даты из-за вспышки нового коронавируса. Источники РБК 18 марта сообщили, что регионам предписали не вывешивать агитацию с упоминанием точной 22 апреля. На билбордах и плакатах было решено поставить логотипы без дат. По данным «Ведомостей», голосование могут перенести на июнь.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Москва, голосование, Конституция
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