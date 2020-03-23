СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех источников, близких к администрации президента.

Газета пишет, что решение о переносе уже принято, хотя окончательно новая дата пока не утверждена. «Ведомости» отмечают, что ее могут объявить до 25 марта. «Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», — говорит один из собеседников газеты.

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