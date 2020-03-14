ЦИК исключила онлайн-голосование по Конституции вне Москвы из-за вируса

Глава ЦИК заявила о подготовке к различным сценариям, но использование онлайн-голосования за пределами столицы она пока не допускает

Элла Памфилова (Фото: cikrf.ru)

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе плебисцита планируется только в Москве. Об этом она заявила РБК.

«Сейчас сложно что-либо прогнозировать, готовимся к различному развитию событий, — отметила Памфилова. — ДЭГ, кроме Москвы, нигде применять не планируется».

О том, что в столице можно будет проголосовать на сайте mos.ru, говорили источники РБК в московской мэрии. Как пояснил один из собеседников, окончательное решение о технической возможности проводить дистанционное электронное голосование примет ЦИК.

Ранее стало известно о поправке о возможности проведения электронного голосования 22 апреля, которую внесли парламентарии из рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. Там предположили, что для проведения плебисцита могут быть использованы порталы госуслуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.