ЦИК проведет инструктаж регионов по профилактике COVID-19 при голосовании

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Центральная избирательная комиссии (ЦИК) России проведет для регионов подробный инструктаж по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Она сообщила, что Центризбирком рассматривает комплекс мер по минимизации негативных последствий во время голосования при пандемии.

«Это маски, дезинфекция помещений для голосования, устройств для голосования, письменных принадлежностей и так далее. Частично мы инструктировали членов комиссией и будем продолжать», — уточнила Памфилова.

По ее словам, членов комиссий обяжут работать в масках, и в данный момент ЦИК занимается тем, чтобы они были обеспечены необходимыми средствами защиты.

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