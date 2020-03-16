Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Предложенные поправки в Основной закон не противоречат неизменяемым статьям Конституции, решили судьи Конституционного суда

Заседание Конституционного суда РФ (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Конституционный признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.

«Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации», — решил КС.

«Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.