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Поправки в Конституцию ,  
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В Совфеде и Госдуме опровергли перенос голосования по Конституции

Павел Крашенинников (слева) и Андрей Клишас (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Правительство и московские власти принимают эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса, и перенос общероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии пока не обсуждается. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Никаких решений о переносе нет», — сказал он.

При этом он отметил, что в случае, если голосование решат перенести, для этого понадобится президентский указ о назначении новой даты. «Только указ, больше ничего не придется делать», — сказал он.

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса
Политика

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в свою очередь, отметил, что сейчас вопрос переноса общероссийского голосования не рассматривается, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Я не думаю, что сегодня-завтра это будет как-то решаться. Мне кажется, это все-таки такая история, которую надо смотреть, просчитать последствия», — сказал Крашенинников. Он указал, что в случае необходимости решение о переносе будет принимать президент Владимир Путин.

Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции
Политика

Ранее 23 марта газета «Ведомости» написала, что дату общероссийского голосования могут перенести с 22 апреля на июнь. В публикации говорилось, что решение уже принято, но новой даты пока нет. Указ президента о назначении новой даты может появиться уже до 25 марта, отмечала газета.

17 марта Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Однако позднее президент допускал, что его могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса, поскольку «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан». О возможном переносе голосования на «более благополучное время» из-за вируса также говорила глава ЦИК Элла Памфилова.

Теги: голосование, поправки, Конституция
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