В Совфеде и Госдуме опровергли перенос голосования по Конституции

Павел Крашенинников (слева) и Андрей Клишас (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Правительство и московские власти принимают эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса, и перенос общероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии пока не обсуждается. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Никаких решений о переносе нет», — сказал он.

При этом он отметил, что в случае, если голосование решат перенести, для этого понадобится президентский указ о назначении новой даты. «Только указ, больше ничего не придется делать», — сказал он.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в свою очередь, отметил, что сейчас вопрос переноса общероссийского голосования не рассматривается, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.