ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

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Центризбирком разрешит регионам увеличивать срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию до семи дней, решение о продлении сроков будут принимать региональные избирательные комиссии. Об этом на заседании ЦИК сообщила его глава Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Такое решение было принято в связи с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом. «Мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений с трех до семи дней», — сказала Памфилова.

Кроме того, ЦИК может в любой момент приостановить подготовку к голосованию, если будет решено перенести его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В таком случае голосование по поправкам перенесут на новую дату.

О том, что Центризбирком может продлить досрочное голосование, ранее говорила секретарь ЦИК Майя Гришина. Она пояснила, что это связано с требованием закона, в котором прописано, что комиссия должна обеспечить гражданам максимально удобный процесс голосования.