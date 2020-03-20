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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Центризбирком разрешит регионам увеличивать срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию до семи дней, решение о продлении сроков будут принимать региональные избирательные комиссии. Об этом на заседании ЦИК сообщила его глава Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Такое решение было принято в связи с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом. «Мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений с трех до семи дней», — сказала Памфилова.

Кроме того, ЦИК может в любой момент приостановить подготовку к голосованию, если будет решено перенести его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В таком случае голосование по поправкам перенесут на новую дату.

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
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О том, что Центризбирком может продлить досрочное голосование, ранее говорила секретарь ЦИК Майя Гришина. Она пояснила, что это связано с требованием закона, в котором прописано, что комиссия должна обеспечить гражданам максимально удобный процесс голосования.

18 марта Владимир Путин допустил, что голосование по поправкам в Конституцию можно будет провести на дому. Президент не исключил, что власти перенесут срок голосования, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в худшую сторону.

В этот же день с плакатов по голосованию убрали дату 22 апреля. Соответствующая установка пришла из Москвы в регионы. Теперь макеты рекламных материалов делают без даты. «Все ситилайты, растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад», — сказал собеседник РБК, близкий к руководству одного из регионов.

Теги: Конституция, голосование, Элла Памфилова
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