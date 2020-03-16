СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

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Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. По данным собеседников газеты, окончательное решение по вопросу досрочного голосования пока не принято. Вариант с полной отменой голосования в администрации президента пока не обсуждается.

Продлив досрочное голосование, власти планируют избежать массового скопления людей в местах для голосования. Увеличение сроков досрочного голосования, в том числе и надомного, должно позволить большему числу людей проголосовать вне участков.

Еще один вариант — электронное голосование, но провести его по всей стране невозможно из-за нехватка инфраструктуры, говорит один из собеседников газеты. В Москве именно на электронном голосовании «будет сделан акцент».

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