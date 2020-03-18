С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Билборды, информирующие граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, будут вывешены без даты. Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля из всей информационной продукции, рассказали источники РБК

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

«Довели следующую информацию: все ситилайты (одна из разновидностей наружной рекламы), растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад», — сказал собеседник РБК. В региональные избиркомы обещали прислать макеты логотипа без дат, уточнил он.

РБК направил запрос в Центризбирком.

О том, что вся информационная продукция о голосовании будет без даты, РБК подтвердили еще два источника, близкие к руководству других регионов, и два собеседника, близкие к администрации президента. Такое решение федерального центра связано с тем, что дата голосования «плавающая» и еще может быть перенесена, пояснил один из близких к Кремлю источников.

По словам одного из собеседников в регионах, в их субъекте в ожидании начала информационной кампании вся продукция уже была напечатана с датой 22 апреля и теперь ее придется печатать заново.