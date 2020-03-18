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Поправки в Конституцию ,  
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С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Билборды, информирующие граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, будут вывешены без даты. Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля из всей информационной продукции, рассказали источники РБК
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

«Довели следующую информацию: все ситилайты (одна из разновидностей наружной рекламы), растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад», — сказал собеседник РБК. В региональные избиркомы обещали прислать макеты логотипа без дат, уточнил он.

РБК направил запрос в Центризбирком.

О том, что вся информационная продукция о голосовании будет без даты, РБК подтвердили еще два источника, близкие к руководству других регионов, и два собеседника, близкие к администрации президента. Такое решение федерального центра связано с тем, что дата голосования «плавающая» и еще может быть перенесена, пояснил один из близких к Кремлю источников.

По словам одного из собеседников в регионах, в их субъекте в ожидании начала информационной кампании вся продукция уже была напечатана с датой 22 апреля и теперь ее придется печатать заново.

Указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля был подписан Владимиром Путиным во вторник, 17 марта. На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой в тот же день он выразил надежду, что граждане, «понимая всю важность принимаемых решений по изменениям Конституции <…>, придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституции». При этом глава государства добавил: «Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование (в указанную дату) только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия». При всей важности изменений в Основном законе нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан, сказал президент.

На встрече с жителями Севастополя 18 марта Путин повторил: «Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования <…>. Но если обстановка позволит, то проводить будем <…> с соблюдением всех предосторожностей».

После того как был опубликован указ главы государства, ЦИК должна начать кампанию по проведению общероссийского голосования. В ближайшее время состоится заседание комиссии, которое будет посвящено этому вопросу, заявила во вторник секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Конституция, голосование, ЦИК
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