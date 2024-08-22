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Прокуратура Парижа потребовала суда над Депардье

Прокуратура Парижа потребовала суда над Депардье по делу об изнасилованиях
Обвинения в сексуальном насилии и домогательствах против актера выдвинули свыше десятка женщин. Суд может состояться по делу об изнасиловании, произошедшем в 2018-м, — пострадавшая актриса заявляет, что актер изнасиловал ее дважды
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Прокуратура Парижа выдала окончательное обвинительное заключение по делу об изнасиловании актрисы в отношении 75-летнего актера Жерара Депардье, в котором просит передать дело в суд, сообщает BFMTV.

Речь идет о деле, возбужденном после обвинений в адрес Депардье от Шарлотты Арну. Она утверждает, что актер изнасиловал ее 7 и 13 августа 2018 года. Дело открыто по обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии с применением цифровых технологий: как передает BFMTV, произошедшее было записано на камеры видеонаблюдения в доме Депардье.

«Для Шарлотты это огромный шаг вперед к суду. Теперь она с нетерпением ждет окончания расследования», — сказала BFMTV ее адвокат Карин Дюррье-Диболт.

Теперь судья должен решить, передавать ли дело Депардье в суд, отмечает телеканал.

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Жерар Депардье

Арну обвинила Депардье в изнасиловании летом 2018-го, девушке было 22 года, но ее имя стало известно только четыре года спустя. По ее словам, актер был другом ее отца. Она утверждала, что он изнасиловал ее в своей квартире, когда она пришла к нему. Мать девушки попросила Депардье встретиться с ее дочерью и дать ей совет по поводу ее карьеры.

Весной прошлого года портал Mediapart сообщил об обвинениях от 13 женщин в адрес Депардье в сходных действиях. Предположительно, эти случаи произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Жертвами, по данным портала, стали актрисы, гримеры и производственный персонал. В ноябре прошлого года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера.

На этом фоне Депардье подвергся критике, в том числе от бывшего министра культуры Франции Римы Абдул-Малак, которая допустила лишение актера наивысшей французской награды — ордена Почетного легиона (артист получил его в 1996-м). В итоге Депардье решил сам передать его «в распоряжение» ведомства. В защиту актера выступили 50 французских деятелей культуры, среди которых Пьер Ришар и Карла Бруни.

В январе этого года одно из дел против Депардье о сексуальных домогательствах — в отношении актрисы Элен Даррас, которая говорила, что в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско» актер к ней приставал, — закрыли из-за истечения срока давности. Однако в феврале прибавилось еще два обвинения: от бывшей ассистентки актера, пожелавшей сохранить анонимность, и художницы-постановщицы фильма «Зеленые ставни» Амели. В апреле Депардье был допрошен по этим делам.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жерар Депардье Франция изнасилование
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