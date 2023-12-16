После обвинений в сексуальном насилии Депардье отказался от ордена Почетного легиона. Ранее министр культуры Абдул-Малак говорила, что Совет ордена проведет «дисциплинарную процедуру», на которой решит вопрос об отзыве награды

Актер Жерар Депардье отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщает AFP со ссылкой на адвокатов актера, передает TF1-info.

В пресс-релизе, который адвокаты направили AFP, говорится, что Депардье передал орден «в распоряжение» министра культуры страны Римы Абдул-Малак. Это произошло после того, как Абдул-Малак призвала Совет ордена Почетного легиона оценить действия актера.

Адвокаты отметили, что действия министра могут стать «еще одним ударом по и без того мучительной презумпции невиновности». Они также назвали документальный фильм «Дополнительное расследование», в котором Депардье обвинили в насилии, «спорным и сомнительным шоу, которое транслирует материалы, снятые в сфере интимного и частного».

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году. Отзыв ордена допустим, если в отношении награжденного вынесен уголовный приговор или же если он совершил действия, противоречащие чести либо наносящие ущерб Франции.



Жерар Депардье получил орден в 1996 году.

Фильм о Депардье вышел в конце ноября на телеканале France 2. В нем показали интервью с четырьмя женщинами, которые обвинили актера в насилии. Две из них — Сара Брукс и Шарлотта Арну — заявили об изнасиловании. Мэрилен Андрен сообщила, что получила «травму», когда Депардье положил свою руку ей на ягодицу во время съемок фильма «Отдел 13» в 2009 году. Еще одна девушка — Элен Даррас — сказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера, когда тот на съемках фильма «Дискотека» (2008) провел рукой по ее бедрам и ягодицам.

Le Monde отмечал, что в документальном фильме также была отражена позиция тех, кто защищает Депардье, включая его брата Алена, друзей и бывшую жену Элизабет. «О Жераре можно сказать все что угодно, кроме того, что он насильник», — сказали они.

После того, как фильм вышел, Абдул-Малак назвала «абсолютно шокирующими» и позорящими Францию комментарии Депардье о женщинах, сделанные им во время поездки в КНДР в 2018 году. В частности, актер непристойно пошутил в адрес женщин, в том числе маленькой девочки на лошади. Слова Депардье вошли в фильм.

Позднее министр сообщила о разговоре с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом Франсуа Лекуантром. «Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет. Это будет их дело», — сказала Абдул-Малак.