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Во Франции допустили, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

Депардье могут лишить ордена Почетного легиона из-за «позорных» слов о женщинах
Несколько женщин недавно обвинили Депардье в сексуальном насилии, министра культуры возмутили его непристойные комментарии в адрес женщин. В ордене Почетного легиона обсудят, стоит ли лишить актера высшей французской награды

Актера Жерара Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — рассказала министр культуры Франции Рима Абдул Малак, передает TF1-info.

«Я разговаривала с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом [Франсуа] Лекуантром. Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет. Это будет их дело», — сказала она.

Орден Почетного легиона представляет собой организацию, во главе которой стоит великий магистр — президент Франции, сейчас Эмманюэль Макрон. Великий канцлер руководит повседневной работой ордена, под его председательством работает совет ордена.

Отзыв ордена допустим, если в отношении награжденного вынесен уголовный приговор или же он совершил действия, противоречащие чести либо наносящие ущерб Франции.

Депардье получил орден в 1996 году.

Ранее министр назвала «абсолютно шокирующими» и позорящими Францию комментарии Депардье о женщинах, сделанные им во время поездки в КНДР в 2018 году. Слова актера вошли в документальный фильм «Дополнительное расследование», который недавно показали по французскому телевидению. Депардье непристойно пошутил в адрес женщин, в том числе маленькой девочки на лошади.

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Жерар&nbsp;Депардье

Фильм вышел на телеканале France 2 в конце ноября. Он в том числе содержит интервью с четырьмя женщинами, которые обвиняют актера в насилии, писал Le Monde.

Сара Брукс и Шарлотта Арну обвинили артиста в изнасиловании. Мэрилен Андрен заявила, что ее травмировало то, что Депардье положил свою руку ей на ягодицу во время съемок фильма «Отдел 13» в 2009 году. Еще одна девушка — Элен Даррас — сказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера, когда тот на съемках фильма «Дискотека» (2008) провел рукой по ее бедрам и ягодицам.

Издание отмечает, что в документальном фильме отражена и позиция тех, кто защищает Депардье, включая его брата Алена, друзей и бывшую жену Элизабет. «О Жераре можно сказать все что угодно, кроме того, что он насильник», — считают они.

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После показа фильма французская государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с участием Депардье.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жерар Депардье орден Почетного легиона Франция

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