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Дело против Депардье о домогательствах закрыли

Прокуратура Парижа прекратила дело против Депардье о домогательствах
Актриса Элен Даррас утверждала, что в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско» актер к ней приставал. По ее словам, Депардье «провел рукой по ее бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?»

Прокуратура Парижа прекратила расследование в отношении актера Жерара Депардье о домогательствах по заявлению актрисы Элен Даррас, пишет Le Figaro. Дело закрыто из-за истечения срока давности.

Даррас утверждала, что в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско» актер к ней приставал. По ее словам, на съемках Депардье «провел рукой по ее бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?». Актриса ответила отказом, но тот между дублями продолжил ее «лапать», утверждала она.

Жалобу Даррас подала в сентябре прошлого года. В декабре она была отклонена.

Летом 2018 года 22-летняя французская актриса, имя которой не было названо, обвинила Депардье в изнасиловании. Весной 2022 года стало известно имя девушки — Шарлот Арну. По ее утверждению, актер был другом ее отца. Он изнасиловал ее в свой квартире, когда она пришла к нему за советом по поводу ее карьеры, рассказывала Арну.

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Общество
Жерар Депардье

В апреле прошлого года портала Mediapart сообщал, что 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуальных домогательствах. Речь идет о случаях, которые предположительно произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов, жертвами были актрисы, гримеры и производственный персонал, писал портал. Актер отверг обвинения, подчеркнув, что он «не насильник и не хищник».

В ноябре прошлого года на телеканале France 2 вышел фильм, в котором четыре женщины обвинили Депардье в сексуальном насилии. После этого государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с его участием. В декабре он отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Письмо в поддержку Депардье подписали 50 человек, в том числе актер Пьер Ришар, а также модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни.

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Теги
Елена Чернышова
Жерар Депардье сексуальные домогательства
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