Жерара Депардье вновь обвинили в домогательствах

Жерар Депардье (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Французского актера и режиссера Жерара Депардье вновь обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает издание Ouest France.

Заявление подала бывшая ассистентка актера, пожелавшая сохранить анонимность. Она утверждает, что подвергалась домогательствам с его стороны во время съемок фильма «Волшебник и сиамцы» Жан-Пьера Моки в 2014 году. По ее словам, Депардье трогал ее за ягодицы и непристойно выражался. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Адвокат Депардье сказал Ouest France, что узнал об обвинениях его подзащитного из СМИ. Юрист напомнил, что его клиент отрицает «любые факты, которые могут быть классифицированы как сексуальное насилие».

Весной 2023 года издание Mediapart сообщило, что 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуальных домогательствах. Речь идет о случаях, которые предположительно произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Жертвами стали актрисы, гримеры и производственный персонал, утверждало издание.

В ноябре 2023 года на телеканале France 2 вышел фильм, в котором показали интервью с четырьмя женщинами, обвинившими актера в насилии. Две из них — Сара Брукс и Шарлотта Арну — заявили об изнасиловании. Мэрилен Андрен сообщила, что получила «травму», когда Депардье положил свою руку ей на ягодицу во время съемок фильма «Отдел 13» в 2009 году. Еще одна девушка — Элен Даррас — сказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера, когда тот на съемках фильма «Дискотека» (2008) провел рукой по ее бедрам и ягодицам.

Депардье отверг обвинения, подчеркнув, что он «не насильник и не хищник». На фоне обвинений актер отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона.