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Mediapart узнал, что 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии

Mediapart: 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии и домогательствах
Речь идет о случаях с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Жертвами стали актрисы, гримеры и производственный персонал. Режиссер Фабьен Онтеньенте в 2007 году сообщал о «неподобающем поведении» актера директору по кастингу
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / ZUMA / ТАСС)

Тринадцать женщин обвинили 74-летнего французского актера Жерара Депардье в насилии и сексуальных домогательствах, пишет газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart.

Речь идет о случаях, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Жертвами, по данным портала, стали актрисы, гримеры и производственный персонал. Их показания должны дополнить обвинения актрисы Шарлот Арну. В 2018 году она рассказала, что Депардье изнасиловал ее.

Трое жертв дали показания в суде. Портал пишет, что режиссер Фабьен Онтеньенте в 2007 году сообщал о «неподобающем поведении» Депардье своему директору по кастингу.

Адвокаты актера заявили, что тот отвергает все обвинения.

Летом 2018 года 22-летняя французская актриса, имя которой не было названо, обвинила Депардье в изнасиловании. Весной 2022 года девушка раскрыла свое имя — Шарлот Арну. По ее словам, актер был другом ее отца. Она утверждала, он изнасиловал ее в свой квартире, когда она пришла к нему. Мать девушки попросила Депардье встретиться с ее дочерью и дать ей совет по поводу ее карьеры. Первый случай произошел 7 августа, второй — после того как актер попросил Арну прийти еще раз. Она согласилась, чтобы «выразить свое отвращение».

25 августа актриса подала на Депардье жалобу. Прокуратура Парижа засекретила расследование, но никаких действий в отношении актера не предприняла. Позднее девушка подала новую жалобу. Депардье свою вину отрицал.

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В 2013 году Депардье получил российское гражданство. Журнал Valeurs Actuelles писал, что он принял православие.

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Теги
Елена Чернышова
Жерар Депардье сексуальное насилие сексуальные домогательства
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