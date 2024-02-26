 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках

Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках «Зеленых ставен»
Речь идет об эпизоде на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Женщина по имени Амели, работавшая на площадке художником-постановщиком, утверждает, что актер «схватил ее с жестокостью» и «трогал ее талию, живот и грудь»
Актер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Актер Жерар Депардье вновь стал объектом обвинений в домогательствах — на этот раз речь идет об эпизоде на съемках фильма «Зеленые ставни», сообщает BFMTV со ссылкой на адвоката Карин Дюрье-Дебольт.

Жалобу на «сексуальное насилие, домогательства и сексистские оскорбления» против актера была подана в парижскую прокуратуру в пятницу. Женщину, обвинившую Депардье, зовут Амели, ей 53 года. В 2021 году она работала на съемочной площадке художником-постановщиком. Амели рассказала Mediapart, что актер сначала делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года, а потом «схватил ее с жестокостью» и «трогал ее талию, живот и грудь». Утверждается, что Депардье прервали его охранники.

Еще одна женщина, 33-летняя Сара, которая была одной из помощниц режиссера на съемках того же фильма, обвинила актера в том, что он дважды «прикасался к ее груди и ягодицам» 31 августа того же года.

Депардье поблагодарил коллег, поддержавших его после обвинений в насилии
Общество
Жерар Депардье

Последнее из обвинений против Депардье выдвинула его бывшая ассистентка. По ее утверждению, актер приставал к ней во время съемок фильма «Волшебник и сиамцы» в 2014 году. Он трогал ее за ягодицы и непристойно выражался, утверждала она.

В то же время в январе прокуратура Парижа прекратила расследование в отношении Депардье о домогательствах по заявлению актрисы Элен Даррас, которая утверждала, что актер к ней приставал в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско». По ее словам, Депардье «провел рукой по ее бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?».

Всего более десятка женщин обвинили Депардье в насилии и сексуальных домогательствах. В ноябре прошлого года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера. После этого государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с его участием. В декабре он отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Письмо в поддержку Депардье подписали 50 человек, в том числе актер Пьер Ришар, а также модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Актер отвергает обвинения, подчеркнув, что он «не насильник и не хищник».

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Жерар Депардье сексуальные домогательства
Материалы по теме
Олланд поспорил с Макроном, нужно ли Франции гордиться Депардье
Общество
Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона
Общество
Во Франции допустили, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Подольске локализовали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складах Общество, 01:59
В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе Политика, 01:57
В Эр-Рияд впервые прибыла делегация России уровня спикера Госдумы Политика, 01:36
Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Общество, 01:07
Зеленский призвал перестать давать визы «путинистам» в Италии Политика, 01:03
Как ужесточение льготной ипотеки повлияло на продажи жилья. Инфографика Экономика, 01:00
ФАС заявила о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования Бизнес, 01:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках Общество, 00:34
Взрывы прогремели в Днепре и Харькове Политика, 00:18
В Алжире открыли новую Большую мечеть Общество, 00:13
Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге Бизнес, 00:01
SZ узнала о планах властей Германии признать АдГ экстремистской партией Политика, 25 фев, 23:52
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Политика, 25 фев, 23:46
Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену Финансы, 25 фев, 23:43