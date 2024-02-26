Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках
Актер Жерар Депардье вновь стал объектом обвинений в домогательствах — на этот раз речь идет об эпизоде на съемках фильма «Зеленые ставни», сообщает BFMTV со ссылкой на адвоката Карин Дюрье-Дебольт.
Жалобу на «сексуальное насилие, домогательства и сексистские оскорбления» против актера была подана в парижскую прокуратуру в пятницу. Женщину, обвинившую Депардье, зовут Амели, ей 53 года. В 2021 году она работала на съемочной площадке художником-постановщиком. Амели рассказала Mediapart, что актер сначала делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года, а потом «схватил ее с жестокостью» и «трогал ее талию, живот и грудь». Утверждается, что Депардье прервали его охранники.
Еще одна женщина, 33-летняя Сара, которая была одной из помощниц режиссера на съемках того же фильма, обвинила актера в том, что он дважды «прикасался к ее груди и ягодицам» 31 августа того же года.
Последнее из обвинений против Депардье выдвинула его бывшая ассистентка. По ее утверждению, актер приставал к ней во время съемок фильма «Волшебник и сиамцы» в 2014 году. Он трогал ее за ягодицы и непристойно выражался, утверждала она.
В то же время в январе прокуратура Парижа прекратила расследование в отношении Депардье о домогательствах по заявлению актрисы Элен Даррас, которая утверждала, что актер к ней приставал в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско». По ее словам, Депардье «провел рукой по ее бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?».
Всего более десятка женщин обвинили Депардье в насилии и сексуальных домогательствах. В ноябре прошлого года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера. После этого государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с его участием. В декабре он отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Письмо в поддержку Депардье подписали 50 человек, в том числе актер Пьер Ришар, а также модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни.
Актер отвергает обвинения, подчеркнув, что он «не насильник и не хищник».
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