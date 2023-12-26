Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 артистов вступились за Депардье

Депардье обвинили в изнасилованиях, за него вступились Макрон и десятки деятелей культуры Франции. Они считают, что установить истину должен суд, но нельзя «линчевать» артиста, забыв о презумпции невиновности

Жерар Депардье (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Обвиненный в сексуальном насилии Жерар Депардье является величайшим из актеров и «последним священным монстром кинематографа», ему необходимо позволить играть, говорится в совместном письме 50 французских деятелей культуры. Текст обращения приводит Le Figaro.

«Мы не можем больше молчать перед обрушившим на него линчеванием, перед потоком ненависти, льющейся на его личность, без нюансов, в смешении и вопреки презумпции невиновности, которую он получил бы, как и все остальные, если бы не был гигантом кино, каким он является», — сказано в письме.

Авторы подчеркнули нежелание вступать в полемику и решимости «позволить правосудию делать свое дело». Однако, подчеркнули они, Франция многим обязана Депардье, тот вносит большой вклад в искусство и художественное влияние республики: «Мы хотим помнить все хорошее, что сделал нам этот человек, на протяжении всей своей жизни. И нам, артистам, и многим зрителям».

Под письмом подписались актер Пьер Ришар, модель и бывшая первая леди Карла Бруни, актеры Венсан Перес и Бенуа Пулворд, режиссер Бертран Блие, актрисы Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке, Натали Бай, Эммануэль Сенье, писатель Буалем Сансал и другие.

Причиной скандала вокруг Депардье стал документальный фильм, который вышел в конце ноября. В нем четыре женщины обвинили актера в сексуальном насилии, причем две заявили об изнасиловании. Одна из девушек рассказала, что Депардье положил свою руку на ее ягодицу во время съемок фильма «Отдел 13» в 2009 году. Другая девушка рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера, когда тот на съемках фильма «Дискотека» (2008) провел рукой по ее бедрам и ягодицам. Обвинения против Депардье в сексуальных домогательствах выдвигались и весной, тогда об этом заявили 13 женщин.

Депардье в октябре отверг обвинения в насилии. Он назвал реакцию СМИ на обвинения «линчеванием» и заверил, что «никогда по-настоящему не абьюзил женщин». «Я не насильник и не хищник», — написал Депардье.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Однако впоследствии фильмы с Депардье были сняты с показа французской государственной телекомпанией France Télévisions. Актер затем отказался от высшей награды республики — Ордена священного легиона.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал соблюдать презумпцию невиновности и отметил, что орден был выдан не для того, чтобы «читать морали». «Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — считает он. С ним не согласился его предшественник, бывший президент республики Франсуа Олланд. «Нет, мы не гордимся Жераром Депардье», — сказал политик.