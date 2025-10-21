 Перейти к основному контенту
Захар Прилепин вернется на фронт

Захар Прилепин подпишет новый военный контракт и вернется на фронт
Сюжет
Военная операция на Украине
Захар Прилепин готовится вернуться на фронт, рассказали в его пресс-службе. Он уже проходит медкомиссию. Писателя комиссовали после покушения на него в 2023 году
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Писатель Захар Прилепин, комиссованный после ранения, в ближайшее время подпишет новый военный контракт и вернется на фронт, сообщил РБК руководитель пресс-службы Иван Андреев.

«Да, прошел медкомиссию для прохождения службы. Подписывает контракт. В течение ближайшего времени отправляется на фронт», — сказал он.

В мае 2023 года в Нижегородской области взорвалась бомба, заложенная под автомобилем Прилепина. В результате он получил ранения, а водитель машины — уроженец Луганска Александр Шубин — погиб. В тот же день подозреваемого задержали.  

Российские власти обвинили в организации покушения Украину и западные страны. Украинская СБУ свою причастность к инциденту не подтвердила, но и не опровергла. Украинец Александр Пермяков, осужденный за организацию взрыва, признался, что его завербовали спецслужбы Украины. Он получил пожизненный срок.

Прилепин заявил, что осужденный за покушение на него «мечтает об обмене»
Политика
Александр Пермяков

Сам Прилепин в фильме «Мастерской новых медиа», который был приурочен к его 50-летнему юбилею рассказал, что Пермяков был сапером-самоучкой и зарыл мину слишком глубоко. Это снизило силу взрыва, и часть энергии ушла в землю.

В августе 2023-го Прилепин сообщил, что его назначили на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Он уточнил, что вернется в строй после излечения от ран, полученных при покушении. Тогда же ему дали звание подполковника Росгвардии.

После покушения президент Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. В указе президента говорилось, что писатель получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». В 2024-м Минобороны России удостоило Прилепина медалью «За укрепление боевого содружества».

