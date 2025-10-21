Захар Прилепин вернется на фронт

Захар Прилепин готовится вернуться на фронт, рассказали в его пресс-службе. Он уже проходит медкомиссию. Писателя комиссовали после покушения на него в 2023 году

Захар Прилепин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Писатель Захар Прилепин, комиссованный после ранения, в ближайшее время подпишет новый военный контракт и вернется на фронт, сообщил РБК руководитель пресс-службы Иван Андреев.

«Да, прошел медкомиссию для прохождения службы. Подписывает контракт. В течение ближайшего времени отправляется на фронт», — сказал он.

В мае 2023 года в Нижегородской области взорвалась бомба, заложенная под автомобилем Прилепина. В результате он получил ранения, а водитель машины — уроженец Луганска Александр Шубин — погиб. В тот же день подозреваемого задержали.

Российские власти обвинили в организации покушения Украину и западные страны. Украинская СБУ свою причастность к инциденту не подтвердила, но и не опровергла. Украинец Александр Пермяков, осужденный за организацию взрыва, признался, что его завербовали спецслужбы Украины. Он получил пожизненный срок.

Сам Прилепин в фильме «Мастерской новых медиа», который был приурочен к его 50-летнему юбилею рассказал, что Пермяков был сапером-самоучкой и зарыл мину слишком глубоко. Это снизило силу взрыва, и часть энергии ушла в землю.

В августе 2023-го Прилепин сообщил, что его назначили на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Он уточнил, что вернется в строй после излечения от ран, полученных при покушении. Тогда же ему дали звание подполковника Росгвардии.

После покушения президент Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. В указе президента говорилось, что писатель получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». В 2024-м Минобороны России удостоило Прилепина медалью «За укрепление боевого содружества».