Подорвавшего машину Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Пермякова обвинили в теракте, прохождении обучения в целях осуществления теракта, незаконном приобретении оружия и подделку документов. Он рассказал, что сперва собирался застрелить Прилепина, но тот всегда ходил с охраной

Александр Пермяков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Александра Пермякова, который подорвал машину писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному сроку. К такому решению пришел 2-й окружной военный суд.

Ранее такой срок запрашивала сторона обвинения. Пермякову предъявили обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за теракт, прохождение обучения в целях осуществления теракта, незаконное приобретение оружия и подделку документов.

Сам Александр Пермяков признавался, что его завербовали украинские спецслужбы для убийства Захара Прилепина. Служба безопасности Украины (СБУ) снабдила его средствами связи, оружием, боеприпасами, поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана, сообщило следствие. Пермякова обучили стрельбе, методам сборки бомб, ведению слежки. По данным следователей, вознаграждение Пермякова должно было составить 145 тыс. руб. Сперва Прилепина хотели застрелить в Москве, но этот план выполнить не удалось, потому что писатель ездил с охраной.

Бомба под автомобилем Прилепина взорвалась в Нижегородской области в мае 2023 года. Писатель в это время был за рулем и был ранен. Во время взрыва погиб уроженец Луганска Александр Шубин, который ехал за рулем. Пермякова задержали в тот же день.

Прилепина прооперировали, после чего ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстанавливаться». Уже в августе Прилепин стал подполковником Росгвардии.

Россия возложила ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны. СБУ не подтвердила и не опровергла свою причастность к произошедшему.