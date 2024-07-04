Захару Прилепину вручили орден Мужества и медаль от Минобороны

Захар Прилепин (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Писателю и сопредседателю партии «Справедливая Россия — За правду» Захару Прилепину вручили в Кремле орден Мужества, которым он был награжден год назад. Об этом сам Прилепин сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, Минобороны России наградило его медалью «За укрепление боевого содружества».

«Награждение действительно состоялось вчера в Кремле», — сообщили РБК в пресс-службе Прилепина.

Президент Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества в июне 2023 года. В указе президента говорилось, что писатель получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Фото: zakharprilepin / Telegram

За месяц до награждения машину, в которой ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. Вместе с ним в автомобиле находился ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, мужчина погиб.

Прилепин был ранен, ему сделали операцию. В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого — 29-летнего Александра Пермякова, который заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.

В августе 2023 года Прилепин сообщил, что получил должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». После назначения политик получил звание подполковника.