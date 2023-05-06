МВД: участковые полицейские задержали подозреваемого в покушении на писателя Прилепина

Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали участковые полицейские

Фото: Татьяна Силина / ТАСС

Участковые полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семеновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — заявила Волк.

Мужчину доставили в отдел полиции, после чего передадут его в следственные органы, розыск возможных соучастников продолжается, добавила представитель МВД.

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