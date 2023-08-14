Прилепин стал подполковником Росгвардии

Захар Прилепин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии после назначения в «Оплот», сообщила ТАСС его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — рассказала Кондакова.

Сам Прилепин 1 августа сообщил, что его назначили на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Он уточнил, что вернется в строй после излечения от ран, полученных при покушении.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, 6 мая взорвали в Нижегородской области. На пути заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. Писатель был ранен, его прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления, а на следующий день вывели из искусственной комы.

Прилепин 21 мая заявил, что приступил к прохождению курса реабилитации.

В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. 29-летний Александр Пермяков дал признательные показания о подрыве автомобиля писателя и заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины. Позже его арестовали.