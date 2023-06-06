Путин наградил орденом Мужества Захара Прилепина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 16:11
Договор контрагента с УК ПИФа: какие риски предусмотреть в договоре Pro, 16:57
Шойгу назвал целью теракта на ГЭС не допустить наступления России Политика, 16:56
Что такое аккредитив, как работает и как открыть: разбор Инвестиции, 16:48
Украинку снова освистали за отказ пожать руку сопернице на «Ролан Гаррос» Спорт, 16:47
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 16:40
В Сербии нашли мертвыми семью из России Общество, 16:39
Зеленский опубликовал фото с Залужным с заседания по Каховской ГЭС Политика, 16:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кошерная Coca-Cola: как бренды противостоят сезонному спаду продаж Pro, 16:30
15 июня Sendsay проведет онлайн-конференцию Пресс-релиз, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:26
Шойгу сообщил о гибели 71 военного при отражении контрнаступления Украины Политика, 16:23
Как бизнес-партнерства создают экономику доверия Тренды, 16:21
Шойгу заявил о нескольких попытках наступления украинских военных Политика, 16:16
Кадры эвакуации жителей из Херсона из-за подтопления. Видео Политика, 16:15
Покушение на Прилепина ,  
0 

Путин наградил орденом Мужества Захара Прилепина

Президент Путин наградил орденом Мужества писателя Захара Прилепина и посмертно Шубина
Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, находившийся с ним в машине Шубин погиб
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя Евгения (Захар — псевдоним) Прилепина и ветерана боевых действий в ЛНР Александра Шубина (посмертно). Указ размещен на портале правовой информации.

6 мая автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали в Нижегородской области. Шубин, который находился на пассажирском сиденье, погиб. Писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы. Он начал проходить реабилитацию.

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина — 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он дал признательные показания о подрыве автомобиля писателя и заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к подрыву.

Как рассказывал источник РБК, незадолго до теракта Прилепин вернулся из Донбасса. В январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в координации подрыва машины писателя. «Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России», — утверждал он.

Читайте на РБК Pro
Недвижимость в Абу-Даби как альтернатива Дубаю: что нужно знать инвестору
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Продажи на маркетплейсе встали. Какой инструмент обеспечит рост
Как искать друзей во взрослом возрасте — советы психолога
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Захар Прилепин орден Мужества покушение на убийство Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Губернатор заявил, что Прилепина после теракта будут заново учить ходить
Политика
Нижегородский губернатор отказался дать прогноз по выписке Прилепина
Политика
Захар Прилепин начал проходить реабилитацию после покушения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter