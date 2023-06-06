Путин наградил орденом Мужества Захара Прилепина

Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, находившийся с ним в машине Шубин погиб

Захар Прилепин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя Евгения (Захар — псевдоним) Прилепина и ветерана боевых действий в ЛНР Александра Шубина (посмертно). Указ размещен на портале правовой информации.

6 мая автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали в Нижегородской области. Шубин, который находился на пассажирском сиденье, погиб. Писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы. Он начал проходить реабилитацию.

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина — 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он дал признательные показания о подрыве автомобиля писателя и заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к подрыву.

Как рассказывал источник РБК, незадолго до теракта Прилепин вернулся из Донбасса. В январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в координации подрыва машины писателя. «Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России», — утверждал он.