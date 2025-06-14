Прилепин заявил, что осужденный за покушение на него «мечтает об обмене»
Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, допустил, что таким способом тот пытается попасть в списки на обмен с Украиной. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена», — сказал Прилепин.
В январе Пермяков попросил суд лишить его российского гражданства, «так как он не считает себя гражданином России». Он указал, что получил паспорт только для передвижения по территории страны и совершения преступлений. Суд оставил ходатайство Пермякова без рассмотрения.
В сентябре 2024 года 2-й окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному сроку за организацию покушения на Прилепина. Пермякову предъявили обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за теракт, незаконное приобретение оружия и подделку документов. Сам Пермяков признавался, что для совершения покушения его завербовали украинские спецслужбы.
Бомба под автомобилем, в котором находился Прилепин, взорвалась в Нижегородской области в мае 2023 года. Писатель был ранен. Во время взрыва погиб уроженец Луганска Александр Шубин, который ехал за рулем. В тот же день Пермякова задержали.
Россия возложила ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны. СБУ не подтвердила и не опровергла свою причастность к произошедшему.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов