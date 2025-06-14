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Покушение на Прилепина ,  
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Прилепин заявил, что осужденный за покушение на него «мечтает об обмене»

Прилепин: покушавшийся на меня Пермяков отказался от паспорта ради обмена
Сюжет
Покушение на Прилепина
Александр Пермяков
Александр Пермяков (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, допустил, что таким способом тот пытается попасть в списки на обмен с Украиной. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена», — сказал Прилепин.

В январе Пермяков попросил суд лишить его российского гражданства, «так как он не считает себя гражданином России». Он указал, что получил паспорт только для передвижения по территории страны и совершения преступлений. Суд оставил ходатайство Пермякова без рассмотрения.

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В сентябре 2024 года 2-й окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному сроку за организацию покушения на Прилепина. Пермякову предъявили обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за теракт, незаконное приобретение оружия и подделку документов. Сам Пермяков признавался, что для совершения покушения его завербовали украинские спецслужбы.

Бомба под автомобилем, в котором находился Прилепин, взорвалась в Нижегородской области в мае 2023 года. Писатель был ранен. Во время взрыва погиб уроженец Луганска Александр Шубин, который ехал за рулем. В тот же день Пермякова задержали.

Россия возложила ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны. СБУ не подтвердила и не опровергла свою причастность к произошедшему.

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Евгений Вахляев
Захар Прилепин Россия Украина обмен заключенными
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