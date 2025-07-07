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Военная операция на Украине ,  
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Прилепин рассказал, почему выжил при покушении в 2023 году

Прилепин заявил, что выжил при взрыве из-за ошибки сапера-самоучки
Сюжет
Военная операция на Украине

Писатель Захар Прилепин остался жив после покушения благодаря ошибке нападавшего, сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент фильма «Мастерской новых медиа», который приурочен к 50-летнему юбилею самого Прилепина.

По его словам, украинец Александр Пермяков, осужденный за организацию взрыва, был сапером-самоучкой и зарыл мину слишком глубоко. Это снизило силу взрыва — часть энергии ушла в землю.

Прилепин рассказал, что мина была управляемой дистанционно, а сам исполнитель находился примерно в 150–200 метрах от места, где ее заложил. Писатель предположил, что Пермяков мог испугаться, что взрывное устройство заметят, поэтому углубил его больше, чем следовало.

«Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», — рассказал он.

В результате взрыва Прилепин получил перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и восемь переломов ног. Все части тела, по его словам, были так или иначе повреждены.

Прилепин заявил, что осужденный за покушение на него «мечтает об обмене»
Политика
Александр Пермяков

В мае 2023 года в Нижегородской области взорвалась бомба, заложенная под автомобилем, в котором находился писатель Захар Прилепин. В результате он получил ранения, а водитель машины — уроженец Луганска Александр Шубин — погиб. В тот же день удалось задержать подозреваемого — Александра Пермякова.

Российские власти обвинили в организации покушения Украину и западные страны. Украинская СБУ свою причастность к инциденту не подтвердила, но и не опровергла.

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Теги
Полина Дуганова
Захар Прилепин покушение на убийство взрыв сапер взрывное устройство Военная операция на Украине
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