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Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Он запомнился резонансными высказываниями о роли мужчин, женщин и семьи, ядерном оружии, теории Дарвина и вреде футбола. В мае священника госпитализировали с COVID-19, хотя неделей ранее Смирнов называл эпидемию полезной
Димитрий Смирнов
Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

На 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал Рулинский утром 21 октября.

Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку
Общество
Димитрий Смирнов

Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Вступающих в гражданский брак женщин он сравнивал с «бесплатными проститутками», а российских мужчин назвал «национальной катастрофой» за неисполнение обязанностей главы семьи. Протоиерей говорил, что слово «проститутка» он использовал для того, чтобы привлечь внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения.

Протоиерей одобрял действия одной из прихожанок, не пустившей семилетнюю дочь в школу, поскольку та должна была помогать ухаживать за новорожденным. По мнению Смирнова, будущего супруга для девушки или парня должны выбирать родители, а теория Дарвина является ненаучной.

Протоиерея Смирнова госпитализировали с коронавирусом
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов

В мае Смирнова госпитализировали с коронавирусом. За неделю до этого во время проповеди он назвал эпидемию COVID-19 «чрезвычайно полезным явлением».

В августе протоиерея сняли с должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и сделали ее почетным председателем.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Котляр
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