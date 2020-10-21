Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Он запомнился резонансными высказываниями о роли мужчин, женщин и семьи, ядерном оружии, теории Дарвина и вреде футбола. В мае священника госпитализировали с COVID-19, хотя неделей ранее Смирнов называл эпидемию полезной

Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

На 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал Рулинский утром 21 октября.

Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Вступающих в гражданский брак женщин он сравнивал с «бесплатными проститутками», а российских мужчин назвал «национальной катастрофой» за неисполнение обязанностей главы семьи. Протоиерей говорил, что слово «проститутка» он использовал для того, чтобы привлечь внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения.

Протоиерей одобрял действия одной из прихожанок, не пустившей семилетнюю дочь в школу, поскольку та должна была помогать ухаживать за новорожденным. По мнению Смирнова, будущего супруга для девушки или парня должны выбирать родители, а теория Дарвина является ненаучной.