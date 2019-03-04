В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Высказывание председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова о том, что «россияне закончатся к 2050 году», является частным мнением, выраженным в рамках общественной дискуссии. Об этом РБК сказал глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.

«Это оценки наших общественных реалий и предположения о том, что будет в будущем, без задачи сформулировать какую-то официальную оценку. Это частное мнение того или иного священника», — отметил он.

По словам Волкова, нет необходимости в формулировании официальной позиции по данному вопросу.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году». Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами.