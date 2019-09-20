В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев

Крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или от суррогатной матери. Об этом в Telegram-канале сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.

По его словам, о возможности крестить детей, рожденных путем ЭКО, свидетельствуют документы РПЦ, принятые синодом Русской церкви в конце 2013 года.

Легойда добавил, что условием для таинства является «церковное покаяние родителей-восприемников». «Ведь если они, крестя младенца, хотят его воспитывать в православии, то надо следовать учению церкви», — написал он.

По его словам, существуют процедуры ЭКО, исключающие уничтожение «излишних эмбрионов», поэтому «любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов». Протоирей также отметил, что «Основы социальной концепции РПЦ» осуждают такую медицинскую процедуру.