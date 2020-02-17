Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Митрополит Иларион (Фото: Michal Dolezal / CTK / Global Look Press)

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова о женщинах, живущих в гражданском браке, передает «РИА Новости».

«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника», — сказал митрополит.

По его словам, протоиерей Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, но делает он это «из благих побуждений», чтобы «привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи».

Митрополит добавил, что Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе. При этом, по его словам, в незарегистрированных союзах, женщина выступает «слабым звеном», особенно если мужчина состоятелен и не собирается вступать в брак, чтобы «не рисковать своими деньгами» в случае развода.