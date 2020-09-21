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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

По мнению владельца компании «Р-Фарм» Алексея Репика, пик второй волны может прийтись на конец ноября — начало декабря. К концу года, ожидает он, число заболевших в стране может достигнуть 2 млн человек
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря. Об этом он заявил Forbes.

При этом бизнесмен предполагает, что к концу года число случаев заболевания может вырасти до 2 млн. Сейчас, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России выявлено 1,1 млн заразившихся.

Однако Репик считает, что реальное количество инфицированных людей в стране может быть в два-три раза выше. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он, добавив, что в реальности вирусом могут заражаться 10–15 тыс. человек в день.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Владелец «Р-Фарм» заявил, что вирус стал менять модель поведения и его стало труднее обнаружить привычными средствами. «Если раньше ПЦР-тест в первые две-три недели достаточно четко выявлял болезнь, то теперь вирус начинает «убегать», — он не остается в носоглотке, а спустя какое-то время спускается вниз в легкие», — рассказал Репик. При этом, по его словам, у пациента будут выявлены симптомы заболевания, однако тест на коронавирус будет отрицательным. Помочь правильно поставить диагноз может более углубленная диагностика.

Репик считает, что первое снижение эпидемиологического риска произойдет, когда треть населения переболеет COVID-19 или получит дозу вакцины. «То есть при 50 млн [вакцинированных и переболевших] уже можно забывать про масочный режим, за исключением тех, кто находится в зоне риска, — пояснил он. — При 70–75 млн, я считаю, масштабную проблему распространения вируса можно считать закрытой». По его мнению, коронавирус может стать сезонным заболеванием, как осенний или весенний грипп.

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О том, что осенью в России может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусом ранее сообщали эксперты и чиновники. В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила наложение заболеваемости COVID-19 на традиционные осенние грипп и ОРВИ. При этом она подчеркнула, что в случае заболевание и тем и другим течение болезни будет тяжелым.

В начале августа доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов заявлял, что вторая волна может начаться уже в октябре и те, кто заболеет в этот период, перенесут инфекцию тяжелее, чем те, кто заразился летом. Он объяснил это тем, что летом вирус менее агрессивен из-за воздействия солнечного ультрафиолета.

Однако главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов считает, что как таковой второй волны заболеваемости COVID-19 в России осенью не будет, а стоит ожидать «некоторый небольшой подъем» заболеваемости. «О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится]», — подчеркнул он.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России последние два дня суточное число выявленных случаев заражения превышает 6 тыс., до этого в течение двух недель в стране ежедневно выявляли от 5 ты. до 5,9 тыс. зараженных.

Некоторые европейские страны в августе и сентябре уже заявили о том, что на их территории началась вторая волна эпидемии. В частности, об этом сообщили в Австрии, Германии, Эстонии, Чехии и Великобритании.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
коронавирус «Р-Фарм» Алексей Репик
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