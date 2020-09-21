Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

По мнению владельца компании «Р-Фарм» Алексея Репика, пик второй волны может прийтись на конец ноября — начало декабря. К концу года, ожидает он, число заболевших в стране может достигнуть 2 млн человек

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Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря. Об этом он заявил Forbes.

При этом бизнесмен предполагает, что к концу года число случаев заболевания может вырасти до 2 млн. Сейчас, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России выявлено 1,1 млн заразившихся.

Однако Репик считает, что реальное количество инфицированных людей в стране может быть в два-три раза выше. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он, добавив, что в реальности вирусом могут заражаться 10–15 тыс. человек в день.

Владелец «Р-Фарм» заявил, что вирус стал менять модель поведения и его стало труднее обнаружить привычными средствами. «Если раньше ПЦР-тест в первые две-три недели достаточно четко выявлял болезнь, то теперь вирус начинает «убегать», — он не остается в носоглотке, а спустя какое-то время спускается вниз в легкие», — рассказал Репик. При этом, по его словам, у пациента будут выявлены симптомы заболевания, однако тест на коронавирус будет отрицательным. Помочь правильно поставить диагноз может более углубленная диагностика.