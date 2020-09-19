Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать. Об этом он сообщил журналистам, передает Sky News.

«Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — заявил он.

Джонсон добавил, что он не желает объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику. В связи с этим, по его словам, правительство рассмотрит вариант усиление ограничительных мер, которые еще не отменили в стране.

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