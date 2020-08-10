Эпидемиолог оценил особенности заражения коронавирусом в холодный сезон

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.

«Те, кто переболеют сейчас, имеют лучшие шансы, чем если они переболеют в начале зимы», — указал он.

Эксперт заявил, что пока, в основном, люди «болеют легко», потому что из-за воздействия солнечного ультрафиолета «вирусу летом не очень комфортно», и он менее агрессивен. Таким образом, по мнению Фаворова, для населения лучше перенести заболевание сейчас, чем в более холодное время.

«Чем больше народу сейчас переболеет, тем меньше будет болеть в сезон, когда заболеваемость будет гораздо более тяжелой», — оценил эпидемиолог.