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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог оценил особенности заражения коронавирусом в холодный сезон

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.

«Те, кто переболеют сейчас, имеют лучшие шансы, чем если они переболеют в начале зимы», — указал он.

Эксперт заявил, что пока, в основном, люди «болеют легко», потому что из-за воздействия солнечного ультрафиолета «вирусу летом не очень комфортно», и он менее агрессивен. Таким образом, по мнению Фаворова, для населения лучше перенести заболевание сейчас, чем в более холодное время.

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«Чем больше народу сейчас переболеет, тем меньше будет болеть в сезон, когда заболеваемость будет гораздо более тяжелой», — оценил эпидемиолог.

Он отметил, что сезонные колебания свойственны всем респираторным инфекциям. По словам Фаворова, в Москве подъем заболеваемости начнется постепенно, и к статистике апреля город может вернуться не раньше ноября—января, после чего эпидемия снова пойдет на спад.

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Ранее вторую волну допускали осенью главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов и глава Минздрава Михаил Мурашко. Оба они уточняли, что она будет слабее первой. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что осенью коронавирус может дать «микс-инфекцию» с другими респираторными вирусами, что осложнит cостояние заболевших.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, прогноз
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