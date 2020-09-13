Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны эпидемии коронавируса

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии COVID-19, передает Австрийское агентство печати.

«То, что мы сейчас переживаем, — это начало второй волны. Число зараженных растет каждый день», — заявил Курц в своем экстренном обращении к населению страны.

По словам канцлера, если две недели назад в Австрии регистрировалось около 350 новых случаев заражения ежедневно, то сейчас эта цифра выросла до 850. «Скоро мы выйдем на отметку в тысячу новых случаев инфицирования в день», — сообщил он.

Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, как сказал Курц, сложилась в Вене — на австрийскую столицу приходится около половины всех новых заболевших.

Канцлер призвал жителей страны принимать все меры санитарной безопасности: ограничить социальные контакты, носить средства защиты, соблюдать социальную дистанцию.

По данным университета Хопкинса, к 13 сентября в Австрии зафиксировано более 33 тыс. заболевших; 26,7 тыс. из них вылечились, 756 человек умерли.

Австрия была одной из первых европейских стран, где отменили самоизоляцию — 1 мая там разрешили выходить на улицы, а в июне открыли границы. После этого в стране начали фиксировать увеличение числа заболевших и вернули масочный режим.