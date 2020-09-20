Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

Сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно, сообщает Ura.ru.

«В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — обратил внимание он.

При этом ученый отметил, что в стране до сих пор продолжается первая волна эпидемии COVID-19, в то время как в Европе говорят уже о второй. По его мнению, в России вторая волна заболевания COVID-19 может и не наступить.

Вирусолог уверен, что уже через полгода — год коронавирус перестанет быть проблемой, так как уже разрабатываются вакцины, а врачи научились лечить больных COVID-19. «За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать [о коронавирусе]», — полагает Ершов.