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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

Сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно, сообщает Ura.ru.

«В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — обратил внимание он.

При этом ученый отметил, что в стране до сих пор продолжается первая волна эпидемии COVID-19, в то время как в Европе говорят уже о второй. По его мнению, в России вторая волна заболевания COVID-19 может и не наступить.

Вирусолог уверен, что уже через полгода — год коронавирус перестанет быть проблемой, так как уже разрабатываются вакцины, а врачи научились лечить больных COVID-19. «За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать [о коронавирусе]», — полагает Ершов.

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Фото:biohimik.ru

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сказал, что второй волны эпидемии коронавируса осень в России не ожидается. При этом он не исключил, что в это время года будет небольшой рост заболеваемости COVID-19, однако это связано с сезонным фактором.

В России впервые с середины июля заразились коронавирусом более 6 тыс. человек. По состоянию на 19 сентября за сутки в стране выявили 6065 человек. Общее число заразившихся достигло 1 097 251.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
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<1000
0
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

О начале второй волны коронавируса в Европе сообщили уже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

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