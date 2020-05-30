Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью

Эпидемиологи считают вероятным совпадение второй волны коронавируса с сезонной заболеваемостью ОРВИ. Заболевание одновременно с COVID-19 сезонным гриппом может привести к тяжелому течению болезни

Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации с коронавирусом эпидемиологи считают подъем второй волны инфекции осенью, когда будут активно распространяться ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

«Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что в этом случае течение болезни будет тяжелым. Опасение того, что сезонный всплеск заболеваний наложится на вторую волну коронавируса, заставляет специалистов торопиться с вакцинацией против гриппа.

По ее словам, люди, которые сделают прививку от гриппа, будут защищены от этого вируса «и это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».