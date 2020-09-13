В правительстве Чехии сообщили о приходе второй волны COVID-19

Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press

В Чехию пришла вторая волна заболевания COVID-19. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула в эфире чешского телевидения, сообщает портал Blesk.cz.

Если коронавирус продолжит распространяться так же быстро и властями не будут приняты меры, то к концу октября больницы страны будут работать на пределе, отметил он.

«Сейчас мы наблюдаем более высокие темпы роста числа подтвержденных случаев [COVID-19], чем во время первой волны», — сказал Прымула.

Чехия оказалась в числе стран Европы с наиболее высокими темпами роста количества зараженных коронавирусом. По данным на 12 сентября, в Чехии за сутки заразился 1541 человек — это рекордный показатель, почти на 100 больше, чем днем ранее.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

На данный момент в Чехии выявлено более 35,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 453 человека, выздоровели свыше 21,2 тыс.

Ранее 13 сентября о начале второй волны коронавируса сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Вене, на которую приходится около половины всех новых заболевших.