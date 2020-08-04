В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

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Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специалистом публикует газета Augsburger Allgemeine.

«У нас начался повторный, плавный рост [заболеваемости]», — сказала Йона, подчеркнув, что по количеству заражений вторую волну нельзя сравнивать с показателями марта и апреля. Тем не менее число новых заражений последовательно увеличивается, отметила глава объединения. «Существует опасность, что мы упустим из рук те успехи, которых добились, сочетая ограничительные меры и стремление жить нормальной жизнью», — предупредила эксперт.

Председатель объединения немецких врачей заверила, что немецкие клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, так как она приходит медленно.

В Эстонии также заявили о начале второй волны. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-секретаря департамента здоровья Эстонии Эйке Кингсепп.