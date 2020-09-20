В ВОЗ оценили возможность повторного введения ограничений в России

Представитель ВОЗ в России считает, что в этом вопросе не существует «универсального решения». Пример многих стран, по ее словам, показывает, что пандемию можно обратить вспять, однако сейчас не время для самоуспокоения

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете» прокомментировала предположения о том, что в России могут возобновить ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По ее словам, пока нет предпосылок для того, чтобы говорить о необходимости введения ограничений. «Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — заявила представитель ВОЗ.

Как отметила Вуйнович, в этом вопросе не существует универсального решения, поэтому ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия той или иной страны была научно обоснованной и приемлемой для населения. «Уменьшение или возобновление случаев заболевания — это не естественный жизненный цикл эпидемии, это результат действий, предпринимаемых странами и людьми», — убеждена специалист.

Комплексные меры, принятые властями России, а также изменения в поведении граждан по соблюдению мер профилактики дают положительный эффект, отмечает Вуйнович. «Но все еще необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться. <...> Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — считает она.