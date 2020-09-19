Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19 осенью в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов считает, что второй волны коронавируса в России не ожидается. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чуланова, осенью в стране будет небольшой рост заболеваемости инфекцией, однако он это связывает с сезонным фактором, а также с активизацией людей после режима самоизоляции.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится]», — сказал инфекционист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в том, что в России возникнет вторая волна COVID-19. «Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — сказал Собянин. Кроме того, он выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вызовами.