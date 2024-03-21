Красноярский омбудсмен заявил о закрытии двух колоний

В Красноярском крае закроют две колонии — в Арейском и Громадске — из-за сокращения количества осужденных, сообщил омбудсмен Марк Денисов. Он предупредил, что эти колонии являются градообразующими предприятиями

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

За прошедший год тюремное население Красноярского края значительно сократилось, в связи с чем было принято решение о закрытии двух исправительных колоний на территории региона. Об этом сообщил РБК уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

Выступая на сессии краевого заксобрания ранее сегодня, Денисов отметил, что помимо сокращения тюремного населения количество жалоб на ГУФСИН по региону уменьшилось на четверть по сравнению с предыдущим годом. Он связал это с отправкой заключенных на спецоперацию.

«Вместе с тем отмечаю и одну тревожную тенденцию. Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных — это учреждения в Арейском и Громадске», — рассказал омбудсмен.

По его словам, колонии для этих населенных пунктов — фактически градообразующие предприятия. «Что будет с жителями, инфраструктурой этих сел, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос. Война рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит, нарушение прав осужденных. И будем мучительно, втридорога разворачивать в крае новые пенитенциарные учреждения», — добавил он.

По данным ГУФСИН по Красноярскому краю, в поселке Громадске Уярского района расположена исправительная колония (ИК) № 16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейском Емельяновского района находится мужская ИК-7 для впервые осужденных.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления ФСИН.

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