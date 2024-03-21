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Военная операция на Украине ,  
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Красноярский омбудсмен заявил о закрытии двух колоний

Омбудсмен: в Красноярском крае закроют 2 колонии из-за снижения числа осужденных
Сюжет
Военная операция на Украине
В Красноярском крае закроют две колонии — в Арейском и Громадске — из-за сокращения количества осужденных, сообщил омбудсмен Марк Денисов. Он предупредил, что эти колонии являются градообразующими предприятиями
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

За прошедший год тюремное население Красноярского края значительно сократилось, в связи с чем было принято решение о закрытии двух исправительных колоний на территории региона. Об этом сообщил РБК уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

Выступая на сессии краевого заксобрания ранее сегодня, Денисов отметил, что помимо сокращения тюремного населения количество жалоб на ГУФСИН по региону уменьшилось на четверть по сравнению с предыдущим годом. Он связал это с отправкой заключенных на спецоперацию.

«Вместе с тем отмечаю и одну тревожную тенденцию. Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных — это учреждения в Арейском и Громадске», — рассказал омбудсмен.

По его словам, колонии для этих населенных пунктов — фактически градообразующие предприятия. «Что будет с жителями, инфраструктурой этих сел, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос. Война рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит, нарушение прав осужденных. И будем мучительно, втридорога разворачивать в крае новые пенитенциарные учреждения», — добавил он.

По данным ГУФСИН по Красноярскому краю, в поселке Громадске Уярского района расположена исправительная колония (ИК) № 16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейском Емельяновского района находится мужская ИК-7 для впервые осужденных.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления ФСИН.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

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Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту россиян с судимостью во время действия военного положения или мобилизации, за исключением тех, кто приговорен за тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.). Закон позволяет заключать контракт с отбывшими наказание людьми, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

В марте в первом чтении был принят пакет законопроектов, закрепляющих в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто подписал контракт о прохождении военной службы в период военной операции.

О том, что российские заключенные принимают участие в военной операции на Украине, еще осенью 2022 года сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе минувшим летом). В мае 2023-го он говорил, что частная военная компания в общей сложности завербовала 50 тыс. заключенных, 20% из них погибли. В июне бизнесмен уточнял, что свыше 30 тыс. заключенных после окончания контракта вернулись домой.

После мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года Путин предложил бойцам компании заключить контракты с Министерством обороны России. Вместе с тем подписанный президентом закон о праве судимых служить по контракту лишил ЧВК возможности заключать контракты с осужденными.

На 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе России числились 433 тыс. заключенных, следует из данных ФСИН.

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Заключенные Красноярский край омбудсмен Военная операция на Украине
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