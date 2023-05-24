Евгений Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске

По словам Пригожина, ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных, из которых погибли 20%. Такие же потери были среди контрактников. Со стороны ВСУ погибли 50 тыс. военных, сообщил он

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные, сообщил Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

По словам Пригожина, всего ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных. В целом вместе с контрактниками в боях за Артемовск у «Вагнера» участвовали 35 тыс. человек.

«За время ведения операции я выбрал 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — сказал Пригожин.

Со стороны ВСУ погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения, добавил он. Официального подтверждения этой информации не было.

Во время боев Пригожин неоднократно сообщал о «снарядном голоде» и связанным с ним потерях, предупреждая, что это может вынудить ЧВК передать позиции Минобороны и оставить город. О готовности занять место ЧВК «Вагнер» в Артемовске заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. 7 мая Пригожин сообщил, что ЧВК обещали дать снаряды, а отвечать за взаимодействие со стороны Минобороны будет генерал Сергей Суровикин.

20 мая Пригожин объявил о взятии Артемовска. Он сообщил, что в ближайшие дни бойцы «Вагнера» осмотрят город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». С этого дня ЧВК будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», сказал он.

На следующий день информацию о взятии Артемовска подтвердило Минобороны России. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные по-прежнему находятся в городе. Пригожин эту информацию опроверг. 22 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные начали разминирование Артемовска.

В последний раз Украина раскрывала число потерь среди своих военных в декабре 2022 года. Тогда советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибших.

Минобороны России в сентябре 2022 года оценивало потери украинской армии в более 100 тыс. — это 61,2 тыс. погибших и 49,3 тыс. раненых. В ноябре потери ВСУ составили свыше 8 тыс. военнослужащих, в минувшем январе — более 6,5 тыс., в феврале — свыше 11 тыс., в апреле — 15 тыс. человек, сообщал глава ведомства Сергей Шойгу.

О российских потерях Минобороны в последний раз отчитывалось в сентябре. Тогда оно говорило о 5937 погибших.