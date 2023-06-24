Путин разрешил принимать осужденных на службу по контракту

Контракт по-прежнему не смогут заключать лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе осужденные за госизмену или шпионаж

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Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет заключать контракт с отбывшими наказание людьми, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Кроме того, на службу по контракту можно будет привлекать лиц категории «ограниченно годен» в случае, если они не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны.

В конце прошлого года Путин подписал закон, который позволяет призывать на военную службу во время мобилизации лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по некоторым тяжким преступлениям. В то же время не подлежат призыву лица с судимостью за госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и другие преступления.

В военной операции на Украине принимали участии ранее осужденные, заключившие контракт с ЧВК «Вагнер». В мае основатель компании Евгений Пригожин оценивал общее число завербованных из числа заключенных в 50 тыс., 20% (10 тыс.), по его словам, погибли. В середине июня Пригожин сообщал, что 32 тыс. бывших заключенных вернулись из Донбасса на родину.

Против самого Пригожина возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы). 23 июня он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. В Минобороны опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Утром 24 июня Пригожин сообщил о блокировании его силами Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами.

Президент Путин выступил с телеобращением, в котором назвал действия Пригожина и ЧВК «Вагнер» «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал «жесткие действия» для защиты страны.