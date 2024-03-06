Зачем в Госдуме решили кодифицировать участие заключенных в спецоперации

В Госдуму внесен законопроект, который закрепит в Уголовном кодексе освобождение от наказания для подписавших контракт на участие в спецоперации. Кодификация необходима для эффективной юридической работы, пояснил эксперт

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Как предложено изменить УК и УПК

В Госдуму 6 марта внесли пакет законопроектов, регламентирующих механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, заключивших контракт на участие в спецоперации. Документы подготовили главы комитетов Государственной думы по конституционному законодательству и обороне Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному строительству Андрей Клишас.

Авторы предлагают дополнить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) новыми статьями.

Одна из статей (78.1), подготовленных соавторами, касается лиц, которые заключили контракт, находясь под следствием. В отношении них расследование приостанавливается. Они могут быть освобождены от уголовной ответственности, если получат награду либо будут уволены со службы (при достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, в связи с окончанием мобилизации). В УПК парламентарии предлагают прописать порядок прекращения уголовного преследования, чего не было в действующем федеральном законе (принят в июне прошлого года). Предварительное расследование приостанавливают по ходатайству командования воинской части. Затем прекращается уголовное преследование — это делает следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. До прекращения уголовного преследования следователь или дознаватель разъясняют такому человеку все основания для этого и получают либо его согласие, либо отказ. В последнем случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Принцип добровольности также не был прописан в действующем сейчас федеральном законодательстве.

Также в УК парламентарии предлагают добавить статью (80.2), предусматривающую освобождение от уголовной ответственности лиц, отбывающих наказание за преступления небольшой или средней тяжести. Им наказание будет заменено на условный срок. Норма не будет распространяться на тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по статьям о совершении теракта, публичных призывах к терроризму, организации террористического сообщества, организации незаконного вооруженного формирования, госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже и некоторых других.

Статью 86 УК депутаты предлагают дополнить новой частью. В ней прописано, что те, кто уже отбыл наказание, но имеет судимость, могут ее погасить в случае заключения контракта или мобилизации после получения госнаграды или увольнения.

Зачем нужно менять существующие нормы

Порядок призыва по мобилизации или заключения контрактов с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и судимыми, а также освобождение их от преследования или наказания впервые был прописан в законе «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Владимир Путин подписал его в июне прошлого года. В его разработке также участвовали Крашенинников, Картаполов и Клишас.

Внесенный 6 марта законопроект признает этот закон утратившим силу. Действующий закон носит временный характер и распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу, сказал журналистам Павел Крашенинников. «Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — пояснил он необходимость правки.

«В проекте более четко сформулирован принцип добровольности вступления в ряды Вооруженных сил России таких лиц. В частности, до прекращения уголовного преследования следователь обязан разъяснить, при каких условиях преследование будет прекращено, а у лиц, привлеченных к уголовной ответственности, есть возможность отказаться», — отметил он.

Адвокат, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии Pen & Paper Вадим Клювгант напомнил, что уголовное судопроизводство и уголовная ответственность регулируются только кодексами — Уголовным и Уголовно-процессуальным. «Не может существовать параллельных законов по отдельным вопросам, регулируемым этими кодексами», — отметил он, ведь это «разрушает остатки системности» законодательства и запутывает его применение.

Нынешний законопроект кодифицирует сложившийся институт освобождения от уголовной ответственности и наказания, замечает глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев. По его оценке, с точки зрения юридической техники, как именно прописаны используемые нормы: в кодексах или отдельном федеральном законе, — имеет только формальное значение.

Какая сложилась практика участия заключенных в спецоперации

Впервые о том, что заключенным предлагают участвовать в спецоперации на Украине, стало известно в сентябре 2022 года. Тогда телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео с мужчиной, похожим на основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который вербует людей, одетых в форму заключенных, для участия в спецоперации. В январе 2023 года Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже разъяснил, что помилование предоставляется указом президента.

Путин позже подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в спецоперации. Вернувшись к обычной жизни, они ведут себя «по-разному», признал президент. «Бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку», — сказал Путин.

Открытых данных, сколько всего заключенных получили президентское помилование после участия в спецоперации, нет. Известны случаи выхода на свободу в том числе виновных в резонансных преступлениях: помилование получил Владислав Канюс, которого в июле 2022 года приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней Веры Пехтелевой. Дмитрий Песков, комментируя помилование Канюса, говорил об искуплении кровью преступления на поле боя в штурмовых бригадах.