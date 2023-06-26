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В Думе сообщили о лишении ЧВК возможности заключать контракты с судимыми

Депутат Крашенинников сообщил о лишении ЧВК возможности заключать контракты с судимыми
Подписанный Путиным закон о праве судимых служить по контрактам, которые теперь будут заключаться с Минобороны, лишил такой возможности ЧВК, сказал Павел Крашенинников
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон о праве судимых служить по контракту лишил частные военные компании (ЧВК) возможности заключать контракты с осужденными, заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов законопроекта. Его слова приводит ТАСС.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто находится под приговором, и заключать с ними контракты [о прохождении службы]. Сейчас у нас закон другой, процедура другая, контракты заключаются только с Министерством обороны, процедура полная, прописано взаимодействие. Поэтому в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у них [ЧВК] ушла уже, они уже не могут оттуда брать [людей по контрактам]», — сказал единоросс журналистам.

24 июня Путин подписал закон, который позволяет гражданам с судимостью заключать контракты с Минобороны во время мобилизации, военного положения и в военное время. Пойти служить по контракту смогут те, кто уже отбыл наказание и снял или погасил судимость, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести и в отношении кого предварительное расследование приостановлено. Исключение составят те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления, например терроризм, госизмену или шпионаж.

Ранее в военных действиях на Украине участвовали осужденные, заключившие контракт с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. О помиловании первых групп осужденных из ЧВК Пригожин заявил в январе этого года, а в феврале объявил, что набор заключенных в «Вагнер» прекращен. Всего ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных, 20% (10 тыс.) из них погибли, сообщал основатель ЧВК в мае. В июне он говорил, что 32 тыс. бывших заключенных вернулись из Донбасса на родину.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответить на это. Военное ведомство обвинения отвергло. Против основателя ЧВК было возбуждено уголовное дело о подготовке вооруженного мятежа.

Утром 24 июня Пригожин сообщил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, объявил «поход на Москву» и потребовал «выдать» министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором заявил, что «все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

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Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке его бойцов. После этого основатель ЧВК заявил, что развернул подразделения ЧВК и вернул в лагеря.

В Кремле заявили, что бойцов ЧВК не привлекут к ответственности с учетом их заслуг на фронте, дело об организации вооруженного мятежа против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет уехать в Белоруссию. Утром 26 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщила, что дело против Пригожина не прекращено и тот пока остается под следствием.

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Елена Чернышова
Павел Крашенинников осужденные контрактники
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